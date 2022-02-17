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Русская экспертная школа просит Путина помочь в защите традиционных ценностей

17 февраля 2022, 13:50  •  78 • Политика
Представители русского экспертного и политологического сообщества на площадке Русской экспертной школы просят Владимира Путина помочь в защите традиционных ценностей.
Политологическое и экспертное сообщество обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить обсуждение проекта указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Последний, кстати, формировался от имени первого лица страны.
Приостановили общественные обсуждения после серии писем театральных деятелей, кроме того, против указа высказывались продюсеры, очевидно, полагая, что защита традиционных ценностей будет мешать заработать деньги на контенте, выходящем за рамки приличного. В своём открытом письме представители политологического и экспертного сообщества напоминают о важности указа и, собственно, событиях, предшествовавших его появлению:
Обсуждаемый указ о сохранении традиционных ценностей переводит в практическую плоскость положения, сформулированные в Стратегии национальной безопасности, - основополагающем документе, который определяет политику РФ на ближайшие годы, - отмечают авторы письма.
В данном документе в качестве стратегического национального приоритета определены в том числе: сбережение народа России, развитие безопасного информационного пространства, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Контроль за исполнением данной стратегии возложен на Совет безопасности России:
Значимость положений Стратегии национальной безопасности трудно переоценить, - уверены авторы.
Тем не менее обсуждения были приостановлены, и это неправильно. Представители сообщества просят Владимира Путина исправить ошибку. Полный текст обращения доступен на сайте Русской экспертной школы.
В том числе под обращением к Путину подписались политический философ Александр Щипков, писатель и публицист Юрий Поляков, политический обозреватель Анна Шафран, писатель и публицист Михаил Шахназаров, политической обозреватель Ольга Белова, председатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева, политолог, сенатор Маргарита Павлова, политолог Андрей Школьников, политолог Александр Лосев, политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев, член Совета по внешней и оборонной политике Инга Юмашева.
Добавим, ранее о продолжении общественных обсуждений просил Союз писателей России. Кроме того, Царьград представил позицию целого ряда деятелей культуры, которые также заинтересованы в утверждении подобного проекта.

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