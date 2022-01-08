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Русская дилемма США. Байдена предупредили о "бумеранге"

08 января 2022, 14:00  •  100 • Политика
В администрации президента США задумались о целесообразности введения санкций против России в случае нападения Москвы на Украину. Чиновники предупредили президента Байдена, что меры могут "вернуть бумерангом" и ударить по самим инициаторам.
О дилемме Байдена сообщает американский телеканал СNN. По словам источника, мнения чиновников в администрации президента США относительно санкций против России разделились. Одни советники Джо Байдена заявили о том, что введение санкций в случае масштабной военной кампании России против Украины ударят по самой Америке. В частности, повысятся цены на газ. Кроме того, ухудшения отношений с Россией невыгодны действующей власти перед грядущими выборами президента США.
Другая группа чиновников заверяет, что последствия для США стоят тех мер, которые гипотетически может ввести Вашингтон против Москвы.
Напомним, недавно газета The New York Times опубликовала карту вероятного размещения русских войск вдоль границы с Украиной. Издание сообщает, что они окружают страну с трёх сторон.

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