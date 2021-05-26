Русская действительность пошатнула "артиллерийские" планы США - эксперт

Вашингтон запланировал мощный ответ русской артиллерии, однако оказалось всё не так радужно для американской "оборонки". Планы США пошатнулись в условиях русской военной действительности считает военный аналитик Андрей Коц.

В своём материале для РИА Новости эксперт указал на то, что дефицит дальнобойного вооружения уже давно ощущается в ВС США, что многие годы является головной болью американских генералов. На сегодняшний день мощность американской артиллерии не позволяет Штатам уверенно чувствовать себя в условиях пока ещё политического противостояния с Россией и Китаем.

Отмечается, что для борьбы с террористическими группировками и для эпизодического участия в конфликтах за пределами Штатов имеющихся "дальнобоев" вполне хватало, однако риски вооружённого противостояния с РФ и КНР вынудили Пентагон обратить внимание на эту ситуацию.

Чтобы нивелировать отставание, США намерены провести реформы организационно-штатной структуры сухопутных войск, создав батальоны перспективных САУ M1299 ERCA в составе бронетанковых дивизий. Также для реактивных систем планируется внедрить новые, более современные ракеты, а также заменить устаревшие ударные системы на перспективные высокоточные системы.

Коц отмечает, что США уже проиграли эту гонку, находясь ещё в начале пути - Россия обладает вооружением, в разы превосходящим по характеристикам даже самые перспективные американские образцы. Эксперт также напомнил о гиперзвуковых ракетах, которые в России давно уже на вооружении, а США их только создают.