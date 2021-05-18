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Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"

18 мая 2021, 11:10  •  435 • Политика
Советская снайперша Людмила Павличенко во время Великой Отечественной войны уничтожила более 300 фашистских захватчиков.
"Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?"
Эти слова принадлежат советской снайперше Людмиле Павличенко, которые она произнесла во время интервью американским журналистам в 1942 году.
Тогда жители США плохо представляли себе, что творилось на советско-германском фронте. Слова Павличенко, попавшие в заголовки газет, ребром поставили вопрос об открытии Второго фронта в Европе.
В Соединённых Штатах Людмила Павлюченко была в составе молодёжной делегации. На тот момент девушка уже была известна как самая результативная женщина-снайпер в истории. Она воевала в Бессарабии и Одессе, участвовала в обороне Севастополя. Там она потеряла любимого человека снайпера Леонида Киценко.
Вернуться на фронт Людмила не смогла. В итоге девушка работала инструктором на снайперских курсах, а после войны - научным сотрудником при штабе ВМФ.

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