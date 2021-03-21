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Русская армия воюет не числом: Военный эксперт предостерёг всех врагов России

21 марта 2021, 22:30  •  28 • Политика
У русской армии есть много преимуществ перед врагами, но, в отличие от других государств, "она воюет не числом". Эксперт предостерегает врагов России от опрометчивых шагов.
По большей части все мировые рейтинги, создавая характеристики мировых держав, измеряют военную мощь единицами вооружения, количеством военной техники или военными бюджетами. Именно такими рейтингами пользуются при планировании боевых операций.
Но стратегия, рассчитанная на кратное превышение накопленных сил и ресурсов, не сможет дать точного определения победы над Россией, пишет Telegram-канал "Мадуро - не дура". По словам эксперта, на протяжении всей истории многочисленных войн врагам России не помогало преимущество ни в силах, ни в средствах.
Эксперт приводит в качестве примера слова Уинстона Черчилля, который, по его мнению, единственный, кто мог дать точный ответ на вопрос, почему так происходит. По мнению Черчилля, главной загадкой России является "национальный интерес".
Поэтому, заключает автор поста, врагам России необходимо помнить, что она "воюет не числом, а умением".

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