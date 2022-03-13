Русская армия уничтожила иностранных наёмников на Украине - Минобороны

Министерство обороны России сообщило об уничтожении десятков иностранных наёмников. Они находились на территории Украины.

13 марта русские военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности. Целью стали учебные центры украинских войск, которые расположены в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский. Оба объекта находились во Львовской области.

По данным Минрбороны, было уничтожено до 180 иностранных наёмников. Ликвидирована партия иностранного вооружения.

В ведомстве добавили, что уничтожение иностранцев, прибывших на Украину в качестве наёмников, продолжится.