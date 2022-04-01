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Русская армия продвинулась на 8 км: Отчёт Минобороны о спецоперации на Украине

01 апреля 2022, 23:15  •  94 • Политика
Русская армия за сутки продвинулась на 8 км в рамках спецоперации в Донбассе. В ходе боёв была уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.
Русские военные взяли под контроль посёлок Урожайное в Донецкой области и ведут бои за совхоз "Октябрь". Продвижение за сутки составило 8 километров, заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что в ходе боёв была уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом. Кроме того, оперативно-тактическая авиация России поразила за день 40 военных объектов Украины.
Также в течение дня авиацией России поражены два украинских зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК "Бук-М1" и одна пусковая установка "Оса". А крылатыми ракетами "Оникс" ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское.
Глубина продвижения за день составила 8 км,
- отчитался представитель Минобороны.

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