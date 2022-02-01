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Русская армия показала в Мировом океане свою мощь

01 февраля 2022, 14:00  •  181 • Политика
Россия проводит масштабные учения в Мировом океане, в рамках которых отрабатывает отражение военных угроз с различных направлений.
Министр обороны России Сергей Шойгу оповестил, что русская армия отрабатывает защиту национальных интересов страны в Мировом океане.
Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов,
- сказал Шойгу на совещании.
Адмирал Виктор Кравченко прежде назвал эти учения самыми масштабными за всю постсоветскую историю государства.
Последний раз такие учения мощные проводились ещё при Советском Союзе,
- говорил Кравченко.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют провести совместные учения в феврале. Соседние государства занервничали.

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