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Русская армия нанесла онлайн-удар по фейкам "белых касок": Минобороны России раскрывает "Миссию в Сирии"

01 августа 2019, 17:09  •  95 • В мире
Минобороны России создало на своем официальном сайте новый раздел - "Миссия в Сирии". Здесь представители ведомства будут публиковать свежие данные по ситуации в САР, в том числе и видео из жизни беженцев, но главное - о том, как на самом деле русская армия борется с терроризмом в Сирии. То есть фактически в онлайн-режиме российские военные нанесут удар по фейкам "белых касок".
Ранее Минобороны России уже не раз сообщало о том, что так называемые "белые каски" регулярно распространяют в интернете фейки, включая фото и видео о ситуации в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Цель - подорвать репутацию русской армии в САР, очернить усилия нашей страны по урегулированию конфликта в регионе и борьбе с терроризмом.
Теперь каждый желающий сможет в онлайн-режиме наблюдать за тем, как на самом деле работают российские военные в Сирии. В том числе увидеть своими глазами жизнь беженцев, узнать, как восстанавливается республика после многолетнего военного конфликта.
Все это можно будет увидеть в новом разделе "Миссия в Сирии", который пополнил официальный сайт Минобороны России.
То есть фактически российские военные наносят ощутимый удар по фейкам и вбросам "белых касок", ведь среди видеоконтента, как сообщает телеканал "360", будут и "видеодоказательства преступлений международных террористических группировок на территории Сирии". В том числе спутниковые снимки и кадры с беспилотников, "рассказывающие" о точечных ударах ВКС в САР, направленных на уничтожение террористов.

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