Русская армия нанесла онлайн-удар по фейкам "белых касок": Минобороны России раскрывает "Миссию в Сирии"

Ранее Минобороны России уже не раз сообщало о том, что так называемые "белые каски" регулярно распространяют в интернете фейки, включая фото и видео о ситуации в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Цель - подорвать репутацию русской армии в САР, очернить усилия нашей страны по урегулированию конфликта в регионе и борьбе с терроризмом.

Теперь каждый желающий сможет в онлайн-режиме наблюдать за тем, как на самом деле работают российские военные в Сирии. В том числе увидеть своими глазами жизнь беженцев, узнать, как восстанавливается республика после многолетнего военного конфликта.

Все это можно будет увидеть в новом разделе "Миссия в Сирии", который пополнил официальный сайт Минобороны России.

То есть фактически российские военные наносят ощутимый удар по фейкам и вбросам "белых касок", ведь среди видеоконтента, как сообщает телеканал "360", будут и "видеодоказательства преступлений международных террористических группировок на территории Сирии". В том числе спутниковые снимки и кадры с беспилотников, "рассказывающие" о точечных ударах ВКС в САР, направленных на уничтожение террористов.