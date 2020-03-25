Русская Арктика: новая жизнь Северного морского пути • 58 • Аналитика

В конце прошлого года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Документ подготовлен в развитие Послания президента к Федеральному собранию, в котором Владимир Путин определил ближайшие перспективы СМП – к 2024 году увеличить грузоперевозки до 80 млн тонн.



Для развития русской Арктики

Это очень амбициозная цель. Объём, заявленный президентом, в десять с лишком раз превышает обороты СМП в советское время (6,6 млн тонн). Правда, тогда он достигался главным образом за счёт так называемого северного завоза, когда в арктические порты для жителей региона доставляли топливо, продовольствие, промышленные и строительные материалы.







Теперь задачи совсем другого порядка. Путин их сформулировал так: обеспечить «развитие русской Арктики, регионов Дальнего Востока» и сделать Северный морской путь «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией».



Это уже реализуется. К примеру, объём перевозок советского времени был превышен ещё в 2016 году. В прошлом году грузооборот Севморпути достиг 31,5 млн. тонн. Как уточнили в дирекции СМП, рост к уровню 2018 года составил 10,4 млн тонн. В основном он обеспечен увеличением отгрузки сжиженного природного газа из порта Сабетта. Здесь обработали 20,5 млн тонн грузов.



Вторым по объёмам (7,7 млн тонн) стал нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» у мыса Каменный. Он начал работать в 2016 году и тогда отгрузил с Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения 4,5 млн тонн нефти новой марки Novy Port. С тех пор отгрузка терминала возросла более чем на 70%.



Третье место в обороте занял порт в Дудинке с 1,5 млн тонн грузов. 37 транзитных рейсов добавили в актив СПМ ещё 697,2 тысячи тонн – рост к 2018 году 41,9%.



Как видим, наиболее активная работа идёт в западном секторе Севморпути, где ведут освоение шельфа и ближайших к портам месторождений «Газпром», «Новатэк» «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф». Они и дают основной прирост грузооборота.





Ждём новые ледоколы

Западный сектор Арктики (от Мурманска – до Дудинки) работает сейчас круглогодично. Его обслуживают ледоколы Росатомфлота. С 2006 года компания «Норильский никель» свои грузы и социально значимые грузы для жителей Норильского промышленного района доставляет на собственных арктических судах (шесть единиц флота) высшего ледового класса ARC-7, не требующих ледокольной проводки.



Судами усиленного ледового класса обеспечили себя нефтяники и газовики, хотя в сложных условиях арктической зимы без помощи ледоколов им не обойтись. Восточный сектор Арктики (от Дудинки до Чукотки) используется преимущественно в летние месяцы навигации. Там работают дизельные ледоколы Дальневосточного морского пароходства.



Как раз здесь слабое звено СМП, затрудняющее круглогодичную проводку транзитных грузов. Меж тем, преимущества их доставки из Восточной Азии в Европу по северному маршруту очевидны. Скажем, из Владивостока через Суэцкий канал в Санкт-Петербург надо идти почти 13000 морских миль, а по северным морям – 7600 миль.



Полноценно работать весь северный маршрут может только при поддержке мощных атомных ледоколов. Три из них проекта 22220 строятся сейчас в Петербурге на Балтийском заводе. Они способны преодолевать лёд до 2,8 м, делать канал шириной более 30 м, работать в морях и руслах рек.



Только вот строительство этих ледоколов подзатянулось. Головной из них –«Арктика» – вышел в прошлом декабре на испытания с задержкой в два года. В феврале у него случилась авария электродвигателя гребного вала. Теперь передача ледокола заказчику снова отодвинулась, по некоторым данным – на год.



Как бы то ни было, в ближайшие три года новые атомоходы уйдут в Арктику. Но назревших проблем они не решат. Во-первых, новые ледоколы частично заменят выбывающие и будут сосредоточены в активном сегодня Западном секторе СМП. Во-вторых, даже эти мощные атомоходы не обеспечивают проход во льдах современных транзитных контейнеровозов, которым требуется канал шириной более 40 метров.



В России ледокол такого проекта разрабатывается под шифром «Лидер». Он будет вдвое мощнее строящихся сегодня (ядерная силовая установка 120 МВт против 60 мегаватт у новой «Арктики»), ломать четырёхметровый лёд и идти со скоростью в 12 узлов через двухметровый. Проектная ширина атомохода – 46 метров.







В соответствии с планом, утвержденным правительством, первый «Лидер» должен выйти в арктические моря в декабре 2027 года. К тому времени на СМП будут работать четыре новых ледокола типа «Арктика». Ещё два «лидера» построят в 2030 и 2032 годах.



СМП "уходит в космос"

Это дальние планы. В ближайшие четыре года для Севморпути сделают 16 спасательных и 13 гидрографических судов. Развернут высокоэллиптическую гидрометеорологическую систему спутников «Арктика-М» и так обеспечат бесперебойную связь по всему северному маршруту.



В перспективе арктическую группировку составят четыре спутника «Арктика-М», по три – «Ресурс-ПМ» и «Кондор-ФКА». На их основе будут действовать автоматическая идентификация объектов в акваториях СМП и система дистанционного зондирования.



Кроме того, для новых и существующих ледоколов разработают особую модель вертолёта. Сделают также рамповый самолёт, способный брать до 10 тонн груза, преодолевать расстояние до четырех тысяч километров, садиться в условиях Арктики на ледовые и грунтовые аэродромы.



Есть в плане и другие мероприятия. Они позволят поднять к 2035 году грузоперевозки по СМП до 160 млн тонн. Большую часть этого объёма обеспечат компании, осваивающие сегодня месторождения Крайнего Севера. Всё это – новая жизнь Северного морского пути.



Для того, чтобы она состоялась, до 2024 года на развитие Северного морского пути выделят порядка 900 млрд рублей. Третью часть этих средств даст федеральный бюджет. Оставшуюся сумму вложат «Росатом», недропользователи («Новатэк», «Роснефть» и другие) и частные инвесторы. В конце прошлого года правительство России утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Документ подготовлен в развитие Послания президента к Федеральному собранию, в котором Владимир Путин определил ближайшие перспективы СМП – к 2024 году увеличить грузоперевозки до 80 млн тонн.Это очень амбициозная цель. Объём, заявленный президентом, в десять с лишком раз превышает обороты СМП в советское время (6,6 млн тонн). Правда, тогда он достигался главным образом за счёт так называемого северного завоза, когда в арктические порты для жителей региона доставляли топливо, продовольствие, промышленные и строительные материалы.Теперь задачи совсем другого порядка. Путин их сформулировал так: обеспечить «развитие русской Арктики, регионов Дальнего Востока» и сделать Северный морской путь «по-настоящему глобальной, конкурентной транспортной артерией».Это уже реализуется. К примеру, объём перевозок советского времени был превышен ещё в 2016 году. В прошлом году грузооборот Севморпути достиг 31,5 млн. тонн. Как уточнили в дирекции СМП, рост к уровню 2018 года составил 10,4 млн тонн. В основном он обеспечен увеличением отгрузки сжиженного природного газа из порта Сабетта. Здесь обработали 20,5 млн тонн грузов.Вторым по объёмам (7,7 млн тонн) стал нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» у мыса Каменный. Он начал работать в 2016 году и тогда отгрузил с Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения 4,5 млн тонн нефти новой марки Novy Port. С тех пор отгрузка терминала возросла более чем на 70%.Третье место в обороте занял порт в Дудинке с 1,5 млн тонн грузов. 37 транзитных рейсов добавили в актив СПМ ещё 697,2 тысячи тонн – рост к 2018 году 41,9%.Как видим, наиболее активная работа идёт в западном секторе Севморпути, где ведут освоение шельфа и ближайших к портам месторождений «Газпром», «Новатэк» «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф». Они и дают основной прирост грузооборота.Западный сектор Арктики (от Мурманска – до Дудинки) работает сейчас круглогодично. Его обслуживают ледоколы Росатомфлота. С 2006 года компания «Норильский никель» свои грузы и социально значимые грузы для жителей Норильского промышленного района доставляет на собственных арктических судах (шесть единиц флота) высшего ледового класса ARC-7, не требующих ледокольной проводки.Судами усиленного ледового класса обеспечили себя нефтяники и газовики, хотя в сложных условиях арктической зимы без помощи ледоколов им не обойтись. Восточный сектор Арктики (от Дудинки до Чукотки) используется преимущественно в летние месяцы навигации. Там работают дизельные ледоколы Дальневосточного морского пароходства.Как раз здесь слабое звено СМП, затрудняющее круглогодичную проводку транзитных грузов. Меж тем, преимущества их доставки из Восточной Азии в Европу по северному маршруту очевидны. Скажем, из Владивостока через Суэцкий канал в Санкт-Петербург надо идти почти 13000 морских миль, а по северным морям – 7600 миль.Полноценно работать весь северный маршрут может только при поддержке мощных атомных ледоколов. Три из них проекта 22220 строятся сейчас в Петербурге на Балтийском заводе. Они способны преодолевать лёд до 2,8 м, делать канал шириной более 30 м, работать в морях и руслах рек.Только вот строительство этих ледоколов подзатянулось. Головной из них –«Арктика» – вышел в прошлом декабре на испытания с задержкой в два года. В феврале у него случилась авария электродвигателя гребного вала. Теперь передача ледокола заказчику снова отодвинулась, по некоторым данным – на год.Как бы то ни было, в ближайшие три года новые атомоходы уйдут в Арктику. Но назревших проблем они не решат. Во-первых, новые ледоколы частично заменят выбывающие и будут сосредоточены в активном сегодня Западном секторе СМП. Во-вторых, даже эти мощные атомоходы не обеспечивают проход во льдах современных транзитных контейнеровозов, которым требуется канал шириной более 40 метров.В России ледокол такого проекта разрабатывается под шифром «Лидер». Он будет вдвое мощнее строящихся сегодня (ядерная силовая установка 120 МВт против 60 мегаватт у новой «Арктики»), ломать четырёхметровый лёд и идти со скоростью в 12 узлов через двухметровый. Проектная ширина атомохода – 46 метров.В соответствии с планом, утвержденным правительством, первый «Лидер» должен выйти в арктические моря в декабре 2027 года. К тому времени на СМП будут работать четыре новых ледокола типа «Арктика». Ещё два «лидера» построят в 2030 и 2032 годах.Это дальние планы. В ближайшие четыре года для Севморпути сделают 16 спасательных и 13 гидрографических судов. Развернут высокоэллиптическую гидрометеорологическую систему спутников «Арктика-М» и так обеспечат бесперебойную связь по всему северному маршруту.В перспективе арктическую группировку составят четыре спутника «Арктика-М», по три – «Ресурс-ПМ» и «Кондор-ФКА». На их основе будут действовать автоматическая идентификация объектов в акваториях СМП и система дистанционного зондирования.Кроме того, для новых и существующих ледоколов разработают особую модель вертолёта. Сделают также рамповый самолёт, способный брать до 10 тонн груза, преодолевать расстояние до четырех тысяч километров, садиться в условиях Арктики на ледовые и грунтовые аэродромы.Есть в плане и другие мероприятия. Они позволят поднять к 2035 году грузоперевозки по СМП до 160 млн тонн. Большую часть этого объёма обеспечат компании, осваивающие сегодня месторождения Крайнего Севера. Всё это – новая жизнь Северного морского пути.Для того, чтобы она состоялась, до 2024 года на развитие Северного морского пути выделят порядка 900 млрд рублей. Третью часть этих средств даст федеральный бюджет. Оставшуюся сумму вложат «Росатом», недропользователи («Новатэк», «Роснефть» и другие) и частные инвесторы. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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