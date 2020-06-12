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Russian Propaganda! Рэпера Айс Кьюба объявили агентом Кремля из-за твита о фараонах

12 июня 2020, 14:00  •  54 • В мире
Очередную американскую знаменитость в США объявили агентом Кремля. Рэпер Айс Кьюб попал в опалу из-за поста с изображением статуй египетских фараонов, которым "европейцы отстрелили носы".
Чернокожий рэпер Айс Кьюб (настоящее имя О'Ши Джексон) подвергся нападкам со стороны американских СМИ после того как разместил шуточный пост о статуях египетских фараонов. Вернее, это был довольно известный мем, в котором сравниваются два фото статуй и объясняется, что более ранний снимок был сделан до того как европейцы "начали отстреливать им носы".
В Сети тут же начались нападки на рэпера: оказалось, что картинку он взял с Faceboоk-страницы Black Matters. В США бытует мнение, что этот портал создан Кремлём для пророссийской пропаганды и манипуляции американцами. The Daily Beast приводит твит некой Renee DiResta, которая возмущается в "Твиттере": "Она (страница - прим. ред.) распространяла целый ряд вводящих в заблуждение материалов, призванных посеять раздор".
После этого, пишет издание, рэпер не успокоился, а опубликовал ещё более возмутительный пост - изображение Чёрного куба Сатурна в Звезде Давида. Чёрный куб Сатурна, поясняет автор The Daily Beast, "относится к культу сатанистов".

Фото: скриншот twitter.com/icecube

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