Russian Propaganda! Рэпера Айс Кьюба объявили агентом Кремля из-за твита о фараонах

Чернокожий рэпер Айс Кьюб (настоящее имя О'Ши Джексон) подвергся нападкам со стороны американских СМИ после того как разместил шуточный пост о статуях египетских фараонов. Вернее, это был довольно известный мем, в котором сравниваются два фото статуй и объясняется, что более ранний снимок был сделан до того как европейцы "начали отстреливать им носы".

В Сети тут же начались нападки на рэпера: оказалось, что картинку он взял с Faceboоk-страницы Black Matters. В США бытует мнение, что этот портал создан Кремлём для пророссийской пропаганды и манипуляции американцами. The Daily Beast приводит твит некой Renee DiResta, которая возмущается в "Твиттере": "Она (страница - прим. ред.) распространяла целый ряд вводящих в заблуждение материалов, призванных посеять раздор".

После этого, пишет издание, рэпер не успокоился, а опубликовал ещё более возмутительный пост - изображение Чёрного куба Сатурна в Звезде Давида. Чёрный куб Сатурна, поясняет автор The Daily Beast, "относится к культу сатанистов".