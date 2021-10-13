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Русофобы в новой Госдуме: Кто пойдёт против Бога

13 октября 2021, 17:30  •  198 • Политика
Первое заседание Государственной думы состоялось, окончательные списки депутатов нижней палаты парламента нового созыва известны. Проект "Народное голосование" завершил свою работу. Нам есть чем гордиться: за одним единственным твердокаменным исключением мы не пропустили в Думу никого из выявленных в проекте русофобов.
Проект Царьграда "Народное голосование" был уникальным. Впервые в России объектом социологического исследования в формате массового опроса были не настроения избирателей, но идеологические основания деятельности политиков. Нашей целью было выяснить, на чём стоят – так, что с этого места не сойти, – кандидаты в депутаты Государственной думы России. Мы задавали им пять русских вопросов. Эти вопросы были отобраны в результате народного голосования на сайте Царьграда, в котором приняли участие 1,5 миллиона русских людей. Вопросы задаются (официальная неизменяемая формула контакта) в следующем порядке:
– Чей Крым?
– Бог есть?
– Вы голосовали за поправки к Конституции?
– В какой стране учатся ваши дети?
– Вы за гей-парады?

Остановили на дальних подступах

Легко видеть, что, по меткому замечанию Константина Малофеева, это те вопросы, на которые кандидаты по собственной инициативе, возможно, не стали бы отвечать на встречах с избирателями. Царьград же требовал обнажить основания политического мировоззрения – и многие проверку не прошли. Некоторые оказались не готовы: в КПРФ – говорить о Боге, в ЛДПР – декларировать нормальную ориентацию, гарантирующую защиту традиционной семьи.
Всего в ходе проекта волонтёры Царьграда контактировали с более чем двумя тысячами кандидатов в депутаты Госдумы, среди которых были и опытные политики, в том числе депутаты Госдумы предыдущего созыва, депутаты региональных парламентов и т.п., а также политики-дебютанты.
Нашей целью было показать избирателям, гражданам России, кто идёт в Думу – и кого ни при каких обстоятельствах нельзя туда допускать. Списки опрошенных патриотов и русофобов на сайте "Народного голосования" обновлялись ежедневно.
В ходе проекта его инициатор, основатель Царьграда Константин Малофеев направил обращения к лидерам парламентских партий, в списках кандидатов которых мы выявили русофобов, с требованием пересмотреть решение об их выдвижении. Эти обращения имели успех: списки КПРФ и "Справедливой России – За правду" выглядели накануне выборов гораздо лучше, чем могли бы смотреться без нашего участия.
"Народное голосование" показало избирателям несколько десятков недостойных политиков, среди которых были и весьма известные, подобные Евгению Ройзману или Леониду Гозману, и имеющие лишь местечковую известность. Часть из них отказались от участия в выборах заранее, часть участвовали в выборах, но были исключены из списков кандидатов до голосования, некоторые не смогли получить нужное количество голосов.
Отдельной большой радостью для Царьграда было исключение из списков зарегистрированных кандидатов Льва Шлосберга, попытавшегося пройти в Государственную думу в одном из московских одномандатных округов и в Псковскую областную думу. Шлосберг потерял возможность участвовать в выборах в строгом соответствии с законом – как человек, поддерживавший экстремистскую организацию.
Другой важный показатель успеха наших усилий – в списках "Единой России" на выборах в Госдуму не было одиозной Оксаны Пушкиной. Позиция этого бывшего депутата, ратовавшую за разрушительные для традиционной семьи законопроекты, неприемлема для Царьграда и русских патриотов. Не сомневаемся, что решение партии власти исключить её из своей команды на выборах продиктовано, в том числе, и нашей позицией.

Враг у ворот

Нам есть чем гордиться: на выборах в Госдуму в одномандатных округах не победил ни один русофоб, выявленный в ходе реализации проекта "Народное голосование". Однако некоторые из них, избиравшиеся также в составе партийных списков, имели шанс получить мандат депутата Государственной думы. Это:
Рашкин Валерий Федорович, КПРФ. № 1 в региональной группе № 34 (Москва).
Гребенник Андрей Вадимович, КПРФ. № 7 в региональной группе № 34 (Москва).
Бондаренко Николай Николаевич, КПРФ. № 2 в региональной группе № 22 (Саратовская и Калининградская области).
Чиркова Ирина Александровна, "Справедливая Россия – За правду". № 1 в региональной группе № 11 (Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ).
Алырин Святослав Игоревич, ЛДПР. № 4 в региональной группе № 42 (Москва).
Господин Алырин открыто поддержал проведение в России парадов извращенцев, не верит в Бога и весьма своеобразно отвечал на вопрос о том, чей Крым. В окончательном списке фракции ЛДПР в Госдуме – отсутствует. Несомненно, потому, что партия получила в 2021 году почти вполовину меньше мест в парламенте, чем пятью годами ранее.
Ирина Чиркова в ходе опроса заявила, что не верит в Бога и "спокойно относится" к гей-парадам. Биография политика включает в себя переход из партии ЛДПР в "Справедливую Россию – За правду". Госпожа Чиркова не прошла в Государственную думу, однако говорить о том, что её взгляды всерьёз помешали её политической деятельности, пока рано: в одной из недавних официальных публикаций бывший депутат Госдумы упомянута в составе "кадрового резерва" "Справедливой России".
Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной Думы, приобрёл печальную всероссийскую известность. По-русски сказать, "нарисовался, не сотрёшь". Его ответ на вопрос "Народного голосования": "Вы хотите, чтобы я сейчас сказал "Крым наш? Не скажу!" так прогремел в социальных сетях, что украинские коллеги из Верховной рады решили предоставить ему защиту от "российского политического режима" и даже наградить орденом "Небесной сотни". В Госдуму Бондаренко не прошёл – именно потому, что приобрёл такую известность. Но свою роль в саратовской политике он пока сохраняет. И из КПРФ его никто исключать вроде бы не собирается.
Андрей Гребенник, коммунист, глава московского муниципального округа "Щукино" и эколог, на выборы в Госдуму шёл от КПРФ, будучи "в анамнезе" помощником депутата от другой партии – эсера Галины Хованской. Подробность не столько важная, сколько характерная для оппозиционного политика. Немолодой уже человек. Гребенник заявил Царьграду, что в Бога не верит, за поправки к Конституции не голосовал, а гей-парады поддерживает, потому что "Есть порядка 7–10% населения, у которых такая ориентация. Поэтому для них важно существование их сообщества". В Думу Гребенник не прошёл (хотя КПРФ, как известно, сильно улучшила свои показатели по сравнению с 2016 годом), но "в обойме" компартии (или сразу двух партий?) остаётся.
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"Вишенка на торте" русофобии и, увы, неудача нашего проекта – Валерий Рашкин. Первый секретарь горкома КПРФ, известный своими связями с Алексеем Навальным и организацией незаконных митингов, оказался слишком дорог руководству компартии. Проиграв выборы в одномандатном округе, по спискам он в Думу пробрался – и даже получает, по последним данным, пост заместителя председателя Комитета по делам национальностей. По общему мнению экспертов, это начало пути вниз по лестнице политической карьеры – но не надо себя обманывать: в ближайшие месяцы и годы нам придётся "наслаждаться", наблюдая Рашкина в Государственной думе.

Что с того?

Смысл "Народного голосования" был в том, чтобы заставить политиков отвечать не на те вопросы, которые им удобны, а на те, которые действительно важны для граждан. Царьград впервые в России создал точный инструмент для определения идеологических оснований для голосования за или против отдельных политиков и целых партий. Первые победы ещё не означают, что нам удалось в корне изменить ситуацию. От разоблачений "голубой партии" до полного очищения русского парламента – дистанция огромного размера. Однако первый широкий шаг сделан, теперь важно не останавливаться.
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ПОБЕДЫ ЦАРЬГРАДА. РАШКИН И ЛДПР ПОТЕРЯЛИ ПРЕЖНЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ В ГОСДУМЕ

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