Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Главная / Украина

«Русофобский спектакль молдавской оппозиции»

26 апреля 2020, 13:10  •  14 • Украина
Оппозиционеры следовали указаниям из посольства США?
Оппозиция Молдавии объявила войну будущему российскому кредиту ещё в конце прошлого года, когда в прессе появились первые сообщения о переговорах с Москвой. Что только не вбрасывалось в СМИ Молдовы, оппозиционные политики не стеснялись придумывать страшилки на ровном месте. Однако всё это было лишь мелкими пакостями, настоящая война началась после подписания Соглашения о кредите с Российской Федерацией.
Здесь уже обвинения были посерьёзнее – деньги на выборы для Игоря Додона, угроза национальной безопасности Молдовы, предательство родины и прочее.
«Мы знаем, что если газ приходит в Молдову из Румынии, то это – благо и показатель энергетической безопасности. Если из России, то – угроза. То же самое с электричеством. И вот теперь оказалось, что и с кредитами. Кредиты от МВФ и ЕС – добро для страны, а из России – опасность, кабала и зло»,
– пишет молдавское интернет-издание «Междуречье».
Издание напоминает, что на прошедшей неделе молдавский эксперт и стратегический аналитик одного из банков в Лондоне Дмитрий Викол после тщательного анализа Соглашения о кредите доказал, что все заявления молдавских политиков несостоятельны. По мнению аналитика, статья 7.2, в которой оппозиционные политики усмотрели угрозу, – это лишь страховка Москвы на случай злоупотреблений со стороны Молдовы.
«Давайте будем честными и признаем, что за последние 10 лет молдавские политики создали себе дурную репутацию. В период с 2009 по 2014 год Брюссель осыпал Молдову деньгами. Потом выяснилось, что около 3 млрд евро кредитов и грантов были попросту разворованы. Затем в 2014 году произошла «кража века» – из банковской системы был похищен ещё миллиард евро. И сделали это политики. Следствие тянется более пяти лет, деньги не возвращены, никто не отбывает наказание за содеянное. Главные политики, замешанные в махинациях, сбежали из страны»,
– отмечает автор статьи молдавский журналист Сергей Ткач и поясняет, что речь идёт о бывшем лидере ДПМ Владимире Плахотнюке и главе партии «Шор» Илане Шоре. А буквально вчера стало известно, что ещё один молдавский политик – Ренато Усатый – обвиняется Российской Федерацией в участии в международной преступной группировке.
Ещё один известный молдавский оппозиционный политик и экс-премьер – Майя Санду – также не обладает безупречной репутацией. Будучи министром просвещения в правительстве Влада Филата она голосовала (и это не секрет) за концессию Кишинёвского аэропорта. А потом получила наличными миллион долларов от Джорджа Сороса. Получила при свидетелях, а куда потратила – до сих пор точно не известно.
Следующий лидер оппозиционной группировки в молдавском парламенте Андриан Канду – был «правой рукой» и помощником во всех махинациях Плахотнюка.
Зная о таком «богатейшем» опыте молдавских политиков, в Москве решили всё-таки обезопасить свои деньги, прописав статью 7.2 для того, чтобы была возможность контроля. Поэтому тот факт, что оппозиция набросилась именно на эту статью в Соглашении, которая затруднит эти деньги украсть, вызывает множество вопросов. И не только вопросов, а и подозрений в дурных намерениях, отмечает журналист.
Ну а после того, как на сцене появился американский посол Дерек Хоган и многозначительно заявил, что «любая помощь должна соответствовать защите суверенитета Республики Молдова», стало понятно – «молдавские политические марионетки, находящиеся на содержании Запада, просто действовали по указанию из соответствующего диппредставительства (или нескольких). И мы наблюдаем обычный русофобский спектакль».
Всё это дурно пахнет на фоне тяжёлых условий, в которых оказалась Молдова, а «политические пляски в момент гибели людей – это выход за определённую грань», – считает Сергей Ткач.
По его мнению, есть и ещё один момент, «который делает все эти политические баталии ещё и отвратительными».
Оппозиционные политики очень хорошо знают, что Россия не навязывала этот кредит Молдове. Эти деньги Молдова попросила. Не было у России в планах этого кредита, он не был предусмотрен бюджетом, который пришлось менять только для того, чтобы помочь Кишинёву. В России же не самое благоприятное время для того, чтобы раздавать деньги, да ещё и таким сомнительным «партнёрам». И всё равно деньги выделили, хотя согласно прогнозам, выход из кризиса раньше 2025 года не ожидается. Захочет ли Россия и в будущем иметь отношения с людьми, у которых сбиты нравственные ориентиры, задаётся вопросом журналист.
«То, что молдавская политика превратилась в какую-то зловонную клоаку, – итог разложения верхушки общества в рамках геополитического проекта под названием евроинтеграция. Оздоровление может начаться только после того как страна откажется от зарубежных заимствований, начнёт жить по средствам и наводить в доме порядок. Только нет надежды, что молдавские политики извлекут из данной истории хоть какие-то уроки. По-видимому, для того чтобы измениться, нам нужно пройти через более суровые чем пандемия испытания»,
– констатирует «Междуречье».
Соб. корр. и коллаж ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
26 апреля 2020, 04:10
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
25 апреля 2020, 18:10
Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган
26 апреля 2020, 06:10
Политические украинцы: как живущие на Украине русские воспринимают украинство
26 апреля 2020, 06:10
Украина на стыке цивилизаций: мегахутор против империи
26 апреля 2020, 06:10
El País: надежды на будущее у украинцев всё меньше, страха – всё больше
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
20 апреля 2020, 03:10
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало скандал в Госдуме
22 апреля 2020, 07:10
На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
20 апреля 2020, 01:10
"По $1200 на нос. Но это никому не поможет": Житель Нью-Йорка не побоялся раскрыть правду о бесплатных деньгах в США
24 апреля 2020, 06:10
Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана
22 апреля 2020, 01:10
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.