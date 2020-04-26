«Русофобский спектакль молдавской оппозиции»

Оппозиционеры следовали указаниям из посольства США?

Оппозиция Молдавии объявила войну будущему российскому кредиту ещё в конце прошлого года, когда в прессе появились первые сообщения о переговорах с Москвой. Что только не вбрасывалось в СМИ Молдовы, оппозиционные политики не стеснялись придумывать страшилки на ровном месте. Однако всё это было лишь мелкими пакостями, настоящая война началась после подписания Соглашения о кредите с Российской Федерацией.

Здесь уже обвинения были посерьёзнее – деньги на выборы для Игоря Додона, угроза национальной безопасности Молдовы, предательство родины и прочее.

«Мы знаем, что если газ приходит в Молдову из Румынии, то это – благо и показатель энергетической безопасности. Если из России, то – угроза. То же самое с электричеством. И вот теперь оказалось, что и с кредитами. Кредиты от МВФ и ЕС – добро для страны, а из России – опасность, кабала и зло»,

– пишет молдавское интернет-издание «Междуречье».

Издание напоминает, что на прошедшей неделе молдавский эксперт и стратегический аналитик одного из банков в Лондоне Дмитрий Викол после тщательного анализа Соглашения о кредите доказал, что все заявления молдавских политиков несостоятельны. По мнению аналитика, статья 7.2, в которой оппозиционные политики усмотрели угрозу, – это лишь страховка Москвы на случай злоупотреблений со стороны Молдовы.

«Давайте будем честными и признаем, что за последние 10 лет молдавские политики создали себе дурную репутацию. В период с 2009 по 2014 год Брюссель осыпал Молдову деньгами. Потом выяснилось, что около 3 млрд евро кредитов и грантов были попросту разворованы. Затем в 2014 году произошла «кража века» – из банковской системы был похищен ещё миллиард евро. И сделали это политики. Следствие тянется более пяти лет, деньги не возвращены, никто не отбывает наказание за содеянное. Главные политики, замешанные в махинациях, сбежали из страны»,

– отмечает автор статьи молдавский журналист Сергей Ткач и поясняет, что речь идёт о бывшем лидере ДПМ Владимире Плахотнюке и главе партии «Шор» Илане Шоре. А буквально вчера стало известно, что ещё один молдавский политик – Ренато Усатый – обвиняется Российской Федерацией в участии в международной преступной группировке.

Ещё один известный молдавский оппозиционный политик и экс-премьер – Майя Санду – также не обладает безупречной репутацией. Будучи министром просвещения в правительстве Влада Филата она голосовала (и это не секрет) за концессию Кишинёвского аэропорта. А потом получила наличными миллион долларов от Джорджа Сороса. Получила при свидетелях, а куда потратила – до сих пор точно не известно.

Следующий лидер оппозиционной группировки в молдавском парламенте Андриан Канду – был «правой рукой» и помощником во всех махинациях Плахотнюка.

Зная о таком «богатейшем» опыте молдавских политиков, в Москве решили всё-таки обезопасить свои деньги, прописав статью 7.2 для того, чтобы была возможность контроля. Поэтому тот факт, что оппозиция набросилась именно на эту статью в Соглашении, которая затруднит эти деньги украсть, вызывает множество вопросов. И не только вопросов, а и подозрений в дурных намерениях, отмечает журналист.

Ну а после того, как на сцене появился американский посол Дерек Хоган и многозначительно заявил, что «любая помощь должна соответствовать защите суверенитета Республики Молдова», стало понятно – «молдавские политические марионетки, находящиеся на содержании Запада, просто действовали по указанию из соответствующего диппредставительства (или нескольких). И мы наблюдаем обычный русофобский спектакль».

Всё это дурно пахнет на фоне тяжёлых условий, в которых оказалась Молдова, а «политические пляски в момент гибели людей – это выход за определённую грань», – считает Сергей Ткач.

По его мнению, есть и ещё один момент, «который делает все эти политические баталии ещё и отвратительными».

Оппозиционные политики очень хорошо знают, что Россия не навязывала этот кредит Молдове. Эти деньги Молдова попросила. Не было у России в планах этого кредита, он не был предусмотрен бюджетом, который пришлось менять только для того, чтобы помочь Кишинёву. В России же не самое благоприятное время для того, чтобы раздавать деньги, да ещё и таким сомнительным «партнёрам». И всё равно деньги выделили, хотя согласно прогнозам, выход из кризиса раньше 2025 года не ожидается. Захочет ли Россия и в будущем иметь отношения с людьми, у которых сбиты нравственные ориентиры, задаётся вопросом журналист.

«То, что молдавская политика превратилась в какую-то зловонную клоаку, – итог разложения верхушки общества в рамках геополитического проекта под названием евроинтеграция. Оздоровление может начаться только после того как страна откажется от зарубежных заимствований, начнёт жить по средствам и наводить в доме порядок. Только нет надежды, что молдавские политики извлекут из данной истории хоть какие-то уроки. По-видимому, для того чтобы измениться, нам нужно пройти через более суровые чем пандемия испытания»,

– констатирует «Междуречье».