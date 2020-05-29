Русофобская пропаганда Украины нашла «союзника» в РФ

Несмотря на все усилия Роскомнадзора откровенно русофобский контент украинских пропагандистов продолжает упорно просачиваться в российский сегмент сети.Мало того, некоторые агрессивные ресурсы даже занимают первые места по тематическим запросам в популярнейших поисковиках. К примеру, сайт Дмитрия Гордона, вбрасывающий фейки о борьбе с коронавирусом в РФ и призывающий к зачистке Донбасса, вот уже который год занимает своё место в первой тройке Яндекса и Google по запросу «новости Украины». Совсем недавно владелец этого ресурса вновь разразился пустыми обвинениями в адрес РФ, пригрозив Москве Гаагой за «военные преступления» на Украине. В общем этот пещерный русофоб и дешёвый пропагандист каким-то чудом является чуть ли не звездой российского сегмента сети.Дальше больше. Информационное агентство «УНИАН», чей колумнист Василий Рыбников буквально на днях публично глумился над жертвами пандемии в РФ, тоже уверенно держится в первой десятке выдачи поисковиков по запросу «Украина». Там же болтается и пропагандистская помойка «Укринформ». И таких примеров масса. Русофобы Украины прекрасно себя чувствуют в российском медиапространстве, несмотря на прилежную работу регулятора.Странную ситуацию с сайтами, которые по всем параметрам должны быть заблокированы РКН, журналистами объяснил депутат Госдумы Александр Хиншейн, напомнив, что от регулятора в этом вопросе, как это ни странно, мало что зависит. Блокирование любого ресурса должно происходить строго по правилам, установленным законодательством РФ. То есть Роскомнадзор проверяет тот или иной ресурс по запросу правоохранительных органов, отправляет результат экспертизы в Минюст, а уж потом, по решению уже прокуратуры может заблокировать агрессивный антироссийский или даже экстремистский сайт. Так просто по своему личному решению и желанию регулятор ничего запретить не может.Поэтому зачистку российского сегмента сети от информационных помоек вроде пропагандистской дыры Гордона можно назвать совсем не быстрым и довольно-таки трудоёмким процессом. Главным союзником русофобов в данной ситуации становится бюрократия.