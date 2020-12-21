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Русофобская политика привела Латвию к проблемам с транзитом - Пушков
21 декабря 2020, 11:05 • 106 • Политика
Действия местных властей могут обернуться потерей сотен рабочих мест
Рига столкнулась с проблемами угольного транзита, в чем стала обвинять Россию. Тем не менее, считает сенатор Алексей Пушков, никто, кроме самой Латвии с ее русофобской политикой, не повинен в таком развитии событий.
В настоящее время Рига пытается расширить европейские санкции против Москвы, а также развязывает в стране уголовное преследование русскоязычных СМИ. Политика местных властей открыто демонстрирует желание государства вступить в открытое противостояние с Кремлем и отказ от диалога.
По словам Пушкова, политика Латвии недопустима. Учитывая то, что Россия имеет в распоряжении свои грузовые терминалы и порты в пределах Балтики, то такую страну вполне реально исключить из транзитной зоны.
"Пусть МИД Латвии теперь сам займется поиском, чем загрузить свои порты и железные дороги. Пусть объяснят своему населению, что формула политики в адрес РФ обернулась провалом", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
Напомним, глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявлял, что за внутренней нестабильностью Европейского союза стоит Россия. Речь, по словам министра, идет о "гибридной войне", которую якобы ведет Кремль.
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