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Русофобская политика больно ударила по экономике Эстонии
08 февраля 2021, 14:50 • 231 • Политика
Объем грузоперевозок прибалтийской страны резко сократился
Экономика Эстонии переживает далеко не лучшие времена. У нее возникли серьезные проблемы из-за русофобской политики, которую проводят власти.
В прибалтийской стране резко сократился объем грузоперевозок. Потеря весомого партнера – РФ – привела к уменьшению транзита на 13%, рассказал глава "Эстонской железной дороги" (ЭЖД) Кайдо Циммерманн.
Также он добавил, что контейнерные перевозки Таллина в Москву упали почти на 40%. Без движения стоят два груженных автомобилями состава.
По его словам, изменить ситуацию к лучшему можно, если договориться с Россией. Некоторые поезда с грузами, которые стоят в пробках на границе Белоруссии и Польши, начали отправлять через Калининград и Литву, а ведь этим перевозчикам может "предложить свои услуги" Эстония, пишет EurAsia Daily.
Однако этому сильно мешают действия властей страны. Постоянные негативные высказывания из Таллина в адрес Москвы вынуждает РФ прекращать поставки через Эстонию, отталкивает возможных российских клиентов и тем самым способствует простою железной дороги страны и потере ею прибыли, отметил руководитель ЭЖД, передает РИА ФАН.
Вследствие разразившегося из-за переноса "Бронзового солдата" скандала в 2007-м РЖД прекратили поставки нефти в Эстонию, и грузы из РФ вместо Эстонии пошли в другие порты. Железная дорога прибалтийской страны была вынуждена уволить 8,5% работников.
За первые шесть месяцев 2020 года количество грузоперевозок в Эстонии снизилось больше чем на треть, а в следующие полгода – на 13%. По ЭЖД перевезли на 15% меньше грузов - 11,3 млн тонн.
Не так давно в Эстонии буквально заистерили из-за российского Ил-76МД. Военным там померещилось, что самолет из РФ нарушил воздушную границу их страны.
Ранее в Вильнюсе решили, что ослабление влияния Москвы в мире повышает риск непредсказуемости ее действий в Прибалтике. Как рассказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, чтобы изменить геополитический порядок, Россия применит "нетрадиционные средства" на основе собственных интересов.
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