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Русофобская паранойя британцев позабавила российских дипломатов

27 января 2018, 00:54  •  141 • Политика
Дэмиан Коллинз раскритиковал руководство социальной сети Facebook за то, что те не смогли найти доказательств вмешательства России в подсчет результатов британского референдума о выходе из Евросоюза.
Глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дэмиан Коллинз на днях высказывал критику в адрес руководства социальной сети Facebook за то, что те не смогли найти доказательств вмешательства России в подсчет результатов британского референдума о выходе из Евросоюза.
Об этом было рассказано в статье газеты The Times под названием "Члены парламента упрекают Twitter из-за кремлевских троллей".
Дипломаты из российского посольства отнеслись к высказываниям представителя британских властей с иронией.
"Продолжайте, мистер Коллинз. Просто продолжайте. Удачи", - так прокомментировали они статью.
При этом правление социальной сети Twitter направило письмо в комитет Коллинза, в котором были изложены доказательства того, что Россия никак не влияла на результаты референдума, проводившегося в 2016 году.

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