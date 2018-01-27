Русофобская паранойя британцев позабавила российских дипломатов

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Дэмиан Коллинз раскритиковал руководство социальной сети Facebook за то, что те не смогли найти доказательств вмешательства России в подсчет результатов британского референдума о выходе из Евросоюза.

Глава комитета по цифровым технологиям Палаты общин Дэмиан Коллинз на днях высказывал критику в адрес руководства социальной сети Facebook за то, что те не смогли найти доказательств вмешательства России в подсчет результатов британского референдума о выходе из Евросоюза.

Об этом было рассказано в статье газеты The Times под названием "Члены парламента упрекают Twitter из-за кремлевских троллей".

Дипломаты из российского посольства отнеслись к высказываниям представителя британских властей с иронией.

"Продолжайте, мистер Коллинз. Просто продолжайте. Удачи", - так прокомментировали они статью.

При этом правление социальной сети Twitter направило письмо в комитет Коллинза, в котором были изложены доказательства того, что Россия никак не влияла на результаты референдума, проводившегося в 2016 году.