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Русофобка Ницой напала на кассира киевского супермаркета

23 сентября 2020, 08:15  •  59 • Украина

«Детская писательница» Лариса Ницой, которая на Украине давно снискала себе скандальную славу ярой русофобки, снова отметилась истерикой в одном из супермаркетов Киева.

Об очередном «подвиге» в борьбе с русским языком Ницой сообщила на своей странице в соцсети.

В этот раз русофобка напала на кассира киевского супермаркета Varus. Со слов Ницой, сотрудница магазина разговаривала с ней на русском языке и проигнорировала просьбу не переходить на этот язык.

После этого «патрiотка» и пошла в атаку.

«Понимаете, — начинаю вежливо объяснять „бедной кассирше“, которая игнорирует мою просьбу. — У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом», — объяснила Ницой.

Ответ кассира о том, что у неё есть конституционное право разговаривать на своём языке, не остановил скандалистку: она пригрозила женщине вызвать полицию по факту нарушения закона о «мове», потребовала пригласить к кассе администратора.

Ницой отдельно отметила, что и все остальные сотрудники магазина разговаривали с ней на русском языке, и назвала их «упоротыми бестолочами», которые якобы мешают «свидомым» гражданам строить самостийную Украину.

«Они и дальше берут на работу упоротых и „бестолочей“. Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает.

Им безразлично, что через эти тупые разговоры и ссоры мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам.

Никакая наша любовь, наши объятия, наши реверансы не помогают. Это только вредит. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость», — подытожила «детская писательница».

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