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Русофобию экс-президента Эстонии не поддержали ни дома, ни в ЕС

21 апреля 2021, 01:45  •  17 • В мире
«Он не понял эстонцев, будучи президентом. И, тем более, он не понимает русских и Россию»
Бывший президент Эстонии, а ныне профессор Тартуского университета Тоомас Хендрик Ильвес выступил со скандальным предложением – запретить въезд на территорию Евросоюза всем гражданам Российской Федерации в связи с тем, что любой гражданин России угрожает безопасности ЕС.
«Возможно, необходим «тайм-аут» для любых визитов из России. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит»,
– написал профессор в своём Twitter.
Напомним, экс-президент находится в российском «чёрном списке» как «особо русофобски настроенный политический деятель Эстонии», и ему самому запрещён въезд в Россию. Ильвес дважды занимал пост министра иностранных дел, а с 2006 года на протяжении десяти лет являлся президентом Эстонии.
Однако предложение экс-президента не встретило поддержки ни в Евросоюзе, ни в самой Эстонии.
Депутаты эстонского парламента отнеслись к нему скептически, а лидер оппозиционной партии EKRE Март Хельме считает, что на заявления экс-президента не стоит обращать внимания.
«Он не понял эстонцев, будучи президентом, не понимает он и международных отношений, будучи аналитиком-любителем. И тем более он не понимает русских и Россию»,
– сказал Хельме.
Он уверен – вместо поиска дипломатических путей разрядки напряжённости в Европе, Ильвес старается обострить отношения между Россией и Западом.
Такими же нелестными были комментарии и других депутатов.
«Может, время года повлияло на то, что высказывания экс-президента Эстонии стали столь яркими и оригинальными — сложно сказать»,
– отметила депутат, член Центристской партии Оудекки Лоне.
Марко Михкельсон, депутат Партии реформ, напомнил, что у Эстонии есть «собственное трансграничное сотрудничество с Россией», которое обязательно пострадает от подобных предложений.
Депутат Европарламента Нил Ушаков уверен в том, что «трагизм нынешних отношений между ЕС и РФ состоит в том, что самыми громкими критиками действий России зачастую становятся люди, которые в силу разных причин предлагают или неумные, или аморальные решения».
А депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок надеется, что руководство Евросоюза не обратит внимания на предложение Ильвеса, а если и обратит, то поймёт, что «экономические соображения не позволят это сделать».
Услышали экс-президента Эстонии даже в Иркутской области Российской Федерации и… пригласили в гости – обсудить его бредовое предложение на берегу Байкала.
«Пускай приезжает к нам на Байкал, мы ему тут всегда рады. Если он у нас на Байкале захочет поговорить о том, хотим ли мы ездить в Эстонию, мы поговорим об этом, но не поедем, потому что лучше всего в мире – у нас на Байкале»,
– цитирует местное издание i38.ru депутата Городской думы Иркутска Александра Квасова.
А заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко посоветовал бывшему эстонскому президенту «поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности».
Соб. корр. ФСК
На фото. Бывший президент Эстонии, а ныне профессор Тартуского университета Тоомас Хендрик Ильвес, источник – Strana.ua

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