«Русофобия в основе идентичности»: как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

Киев требует переформатировать работу германо-украинской исторической комиссии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Поводом стал отказ МИД Германии поддержать обращение украинских активистов к бундестагу с просьбой признать голодомор 1932—1933 годов актом преднамеренного геноцида. Ранее с аналогичной просьбой Киев обращался к ряду других стран. Так, Владимир Зеленский просил об этом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По мнению экспертов, у подобных призывов нет ни юридических, ни исторических оснований, а попытки Украины представить общую для советских республик трагедию как геноцид по этническому признаку связаны с желанием разжечь русофобские настроения.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал деятельность германо-украинской исторической комиссии и потребовал её переформатирования. По словам дипломата, в посольстве разочарованы «так называемой работой» комиссии на протяжении последних лет. Так посол прокомментировал новость о реакции МИД ФРГ на петицию о признании голодомора на Украине геноцидом. Он отметил, что в Киеве недовольны работой украинской части комиссии.

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида. Об этом заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот, комментируя петицию, размещённую ранее на сайте бундестага. По словам дипломата, германское правительство не рассматривает массовую гибель советских граждан в обозначенный период как геноцид этнических украинцев. Те события являются настоящей катастрофой, в которой были виновны люди и которая привела к гибели миллионов людей, отметил он. Однако политическая оценка не равнозначна международно-правовой, пояснил министр.

«Федеральное правительство не считает возможным, что события, которые произошли до 1948 года, могут быть охарактеризованы как геноцид в соответствии с международным правом», — приводятся слова Рота на сайте бундестага.

Напомним, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была одобрена Генассамблеей ООН в декабре 1948 года, а документ вступил в силу 12 января 1951 года.

Госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот.

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Петиция с призывом признать голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида была размещена активистами украинской общины Мюнхена на сайте бундестага в апреле 2019 года. Для рассмотрения германским парламентом документ должен был набрать не менее 50 тыс. подписей, всего под петицией подписались более 56 тыс. человек. С призывом поддержать петицию к украинцам тогда обратился глава МИД Украины Павел Климкин.

«Призываю украинцев в ФРГ поддержать этот призыв — каждый может подписать петицию, а кто знает немецкий язык — присоединиться к её обсуждению», — написал дипломат на своей странице в Facebook.

Авторы петиции утверждают, что голод, охвативший Украину и ряд других районов СССР в начале 1930-х годов, не был следствием естественных природных причин, а был преднамеренно спланирован Иосифом Сталиным, который якобы хотел таким образом сломить сопротивление украинских крестьян советским порядкам.

«Для того чтобы окончательно сломить подобные протесты, советский режим выработал особо одиозную, но действенную меру. По указу Сталина был издан «закон о пяти колосках», который устанавливал недостижимо высокие квоты сдачи зерна и вынуждал крестьян отдавать весь свой урожай», — говорится в петиции.

Петиции, набравшие нужное количество голосов, направляются на рассмотрение петиционного комитета, который сначала проверяет их на соответствие формальным требованиям. Затем свой отзыв должно представить профильное министерство. Петиция о признании голодомора геноцидом прошла публичное рассмотрение, и теперь комитет должен вынести окончательное решение по документу.

Во время заседания комитета представитель правительства, участвовавший в дискуссии, заявил, что, хотя ФРГ осуждает голодомор, признать его актом геноцида нельзя с точки зрения международного права.

Попытка украинской стороны воздействовать на Берлин не через дипломатические каналы, а путём размещения общественной петиции на сайте бундестага связана с опасением Киева получить прямой отказ на свою просьбу, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Уровень петиции не так масштабен, эти новости не насколько заметны в медийном пространстве, поэтому и получить отказ тоже не так досадно. От этой темы в Европе уже устали, этот вопрос неактуален для европейских политиков. Позиция германского МИД вполне объяснима, поскольку Берлину невыгодно идти на ухудшение отношений с Москвой», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, в Киеве не рассчитывают, что прямое обращение к Берлину возымеет действие.

«В европейских странах давно идёт переоценка отношений с Украиной, всё чаще звучат мнения о негативных последствиях «евромайдана». В Германии, как и вообще в Европе, накопились усталость от украинской проблематики и желание дистанцироваться от этих вопросов», — отметил эксперт.

Петиция похожего содержания уже появлялась на сайте бундестага в 2016 году — тогда петиционный комитет направил документ в Министерство иностранных дел ФРГ. Ведомство дало отрицательный отзыв, и рассмотрение петиции было закрыто.

Однако украинская сторона не оставляет надежд добиться признания голодомора актом геноцида от властей ФРГ. На сайте посольства Украины в ФРГ есть целый раздел, посвящённый этой теме. С точки зрения Киева, официальное причисление голодомора к геноциду стало бы актом «исторической справедливости».

Напомним, что голод, охвативший в 1932—1933 годах ряд зерновых районов СССР, включая Украину, Нижнее и Среднее Поволжье, Казахстан, часть Центрально-Чернозёмной области, унёс жизни миллионов людей. Оценки точного количества погибших разнятся: по данным историков, число жертв составило от 7 млн до 8 млн человек разных национальностей, из них около 3—3,5 млн — украинцы. Историки высказывают разные мнения о причинах трагедии, но чаще всего называется комплекс факторов: неудовлетворительное состояние сельского хозяйства и неурожаи вкупе с действиями властей, такими как конфискация продовольствия у крестьян и насильственная коллективизация.

Голод в СССР 1932—1933 годов. Бригада специальной комиссии по хлебозаготовкам откапывает крестьянское зерно, спрятанное в ямах-схронах. 1933 год

РИА Новости

В 2006 году власти Украины приняли закон, согласно которому голодомор был признан актом геноцида украинского народа. Документ был внесён в парламент Виктором Ющенко, который тогда занимал президентский пост.

Занявший кресло президента Украины в 2010 году Виктор Янукович называл голод 1930-х годов «невиданной трагедией мирового масштаба», но отказывался считать эти события целенаправленным актом геноцида.

«Признавать голодомор как факт геноцида относительно того или иного народа будет несправедливо. Это была общая трагедия государств, входивших в состав СССР. Тогда от голода пострадала не только Украина, но и Россия, Белоруссия и Казахстан», — заявлял Янукович в 2011 году.

Этот подход разделяют и эксперты. По словам Александра Камкина, в вопросе голодомора нет той исторической подоплёки, на которой настаивает Киев.

«На деле эта трагическая политика проводилась не избирательно против украинцев, а против всего населения СССР», — отметил эксперт.

После «евромайдана» новые власти Украины активизировали дискуссию о голодоморе. В 2016 году Киев обратился к «демократическим странам мира» с призывом признать трагические события 1932—1933 годов на Украине геноцидом украинского народа, соответствующий законопроект был принят Верховной радой. На призыв Киева в 2017 году откликнулись власти Португалии, парламент страны принял решение приравнять голодомор к акту геноцида. Этому примеру также последовали парламенты Эстонии, Канады, Литвы, Грузии, Латвии и ещё нескольких стран. В декабре 2018 года украинские власти сообщили, что палата представителей конгресса США также признала голодомор геноцидом.

При этом Киев активно пытается использовать тему голодомора в политических целях. Выступая в 2017 году на мероприятиях по случаю Дня памяти жертв голодомора, Пётр Порошенко призвал Россию «покаяться» за голодомор на Украине и признать его геноцидом.

«Российская Федерация сама себя записала в правонаследницы Советского Союза, а значит, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима», — приводит слова Порошенко агентство РИА Новости.

«Стандартная русофобская тема»

Владимир Зеленский, сменивший Порошенко на посту президента Украины, продолжает начатую его предшественниками линию. Во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, состоявшегося в августе текущего года, Зеленский призвал израильскую сторону признать голодомор геноцидом.

«Чтя вечную память жертв холокоста, в котором погибли более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — заявил Зеленский.

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как ранее отмечали в российском МИД, попытки исказить исторические факты о голоде в СССР в период 1932—1933 годов имеют целью разжигание антироссийских настроений, причём в последнее время эта тема искусственно раздувается не только на Украине, но и в информационном пространстве «ряда государств Центральной Азии».

«Исторические документы свидетельствуют о том, что в результате голода, поразившего обширные районы страны, погибли около 7 млн человек, в том числе более 2,5 млн в российской её части. Голод 1930-х годов имел массовый и неизбирательный характер», — говорилось в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что трактовка общей для народов трагедии как целенаправленного «истребления» отдельных групп является «умышленной провокацией».

По мнению Александра Камкина, попытки украинского руководства приватизировать голодомор и склонить иностранных партнёров к тому, чтобы назвать эти трагические события геноцидом, являются частью общих усилий Киева по переписыванию истории.

«Заявляя о «геноциде» украинского народа в 1930-е годы, Киев проявляет этнический нарциссизм, снова обращаясь к историческим выдумкам. Киев переписывает историю с основания в 1991 году Украины как государства, и даже сама история об украинской нации является выдуманной», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов.