«Русофобия в фейковой огранке»: в МИД отреагировали на публикацию доклада Британии о «российском вмешательстве»

Доклад парламентского комитета Великобритании, в котором говорится о «российском вмешательстве» во внутренние дела Лондона, представляет собой «русофобию в фейковой огранке». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В свою очередь, в Госдуме отметили бездоказательность представленных в докладе заявлений и подчеркнули, что подобные обвинения со стороны Великобритании ещё больше разъединяют страны.

В МИД России назвали «русофобией» доклад парламентского комитета Великобритании по разведке и безопасности, в котором говорится о «российском вмешательстве» во внутренние дела Королевства. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране.

«Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — заявил он.

Ранее комитет опубликовал 50-страничный доклад, в котором утверждается, что Великобритания является одной из «основных целей российской разведки на западном направлении». Авторы доклада заявляют, что Россия якобы представляет угрозу для безопасности Британии. Они также отметили необходимость наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями, чтобы те имели возможность «противостоять российской угрозе».

«Западу трудно справляться с угрозой безопасности, которую представляет Россия, поскольку она, по нашему мнению и мнению многих других, является в корне нигилистской. Похоже, Россия считает внешнюю политику игрой на поражение: любые её действия, причиняющие вред Западу, по сути, ей выгодны. Кроме того, похоже, Россию обуревают параноидальные мысли о том, что западные институты, такие как НАТО и ЕС, гораздо более агрессивно настроены по отношению к ней, чем есть на самом деле», — говорится в опубликованном докладе.

Помимо этого, в докладе заявляется, что РФ якобы «стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах», в то же время извлекая выгоду из своего членства в международных политических и экономических институтах. Также британская сторона утверждает, что Россия якобы хочет, чтобы её считали возрождающейся «великой державой», в частности, имеющей доминирующее влияние в странах бывшего СССР.

Кроме того, в документе британская сторона обвиняет Россию в «кибератаках» и «распространении дезинформации». В частности, утверждается, что телеканал RT и агентство Sputnik якобы предвзято освещали референдум по вопросу членства Британии в ЕС в 2016 году.

«Широко сообщалось о распространении Россией дезинформации и попытках расширить политическое влияние за границей. К числу примеров относится использование государственных традиционных СМИ: исследования открытых источников показали серьёзные искажения в освещении событий такими принадлежащими государству международными вещательными компаниями, как RT и Sputnik», — говорится в тексте.

В докладе также указывается, что США публично заявили об «организации Россией взломов и утечек в ходе президентских выборов в 2016 году» и об «ответственности России за аналогичную операцию в ходе президентских выборов во Франции в 2017 году». Кроме того, в документе сказано об активном использовании «ботов» и «троллей» в социальных сетях.

Reuters

© Chris Keane

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT отметил бездоказательность представленных в докладе заявлений.

«Это нисколько не способствует сближению интересов, а ещё больше разъединяет», — заявил он.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что предъявление подобных обвинений может быть выгодно Британии по нескольким причинам. С одной стороны, это отработка повестки дня, заключающейся в том, что можно попытаться поднять вопрос о лишении России статуса в целом ряде международных организаций, в частности в Совете Безопасности ООН, отметил эксперт в беседе с RT.

«Данный доклад также играет в этом направлении. Естественно, что ничего не произойдёт, но продолжать актуализировать данную тему для ряда международных игроков интересно, Британия участвует в этом процессе. Второй момент: Британия после выхода из ЕС пытается найти своё место в международной политике и обозначить себя как новый сильный центр в раскладе международных сил, отличных от Брюсселя», — пояснил он.

Для этого Лондону нужны «красивые модные доклады» на те темы, которые востребованы рядом представителей истеблишмента Запада.

«Россия как была «главным негодяем» для целого ряда мировых игроков, так она им и остаётся, играть на этом поприще, ещё раз показать свою актуальность, выступить здесь инициатором, «давайте сплотимся, давайте объединимся, уже не в рамках ЕС, а вот в рамках какой-то новой политики, придания нового образа Британии — это может быть интересно», — отметил он.

Напомним, Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в других государствах. В частности, глава МИД России Сергей Лавров напоминал, что никаких доказательств относительно попыток Москвы повлиять на внутреннюю политику иных стран представлено не было.