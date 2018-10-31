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Русофобия терпит фиаско: Лавров заявил о сплочении соотечественников за рубежом
31 октября 2018, 16:24 • 111 • Политика
Министр иностранных дел отметил, что Россия столкнулась с мощной информационной кампанией против нее.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая во время Всемирного конгресса российских соотечественников, живущих за рубежом, заявил, что нападки на русский язык и прочие провокации в виде проявления русофобии терпят неудачу.
По словам главы российского МИД, страна на постоянной основе противостоит оказываемому на нее давлению, которое включает в себя экономические санкции и рост военной активности около ее границ.
Лавров подчеркнул, обращаясь к участникам конгресса, что с проявлениями мощной антироссийской информационной кампании они сталкиваются в своих странах проживания. В качестве примера министр отметил усиление нападок на русский язык и российское образование.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что даже в такой ситуации движение соотечественников за рубежом лишь крепнет, связи внутри него только укрепляются.
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