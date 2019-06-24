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Русофобия "зашкаливает", но о взносах помолчим: Как в ПАСЕ поостереглись нападать на Россию

24 июня 2019, 19:09  •  37 • Политика
ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов. Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы получила две заявки на срочные дебаты в ходе сессии, открывающейся в понедельник в Страсбурге. Впрочем, помимо обсуждения о взносах, Ассамблея также отвергла предложение обсудить вопрос ситуацию по расследованию крушения MH17. Однако директор Института стратегического планирования Александр Гусев усомнился в том, что, мнение европейцев касательно России не изменилось. По его словам, в ПАСЕ уровень русофобии "зашкаливает".
ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов. Согласно итогам голосования в рамках заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, против этого предложения проголосовали 77 человек, за – 46.
Кроме того, вторая заявка о проведении срочных дебатов по поводу обязательства всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию, также была отклонена. Против обсуждения данного вопроса проголосовало 86 человек, а 52 человека, высказавшиеся "за" оказались в меньшинстве.
Впрочем, несмотря на то, что речи о малайзийском "Боинге" и о членских взносах на летней сессии ПАСЕ речи не шло, уровень русофобии в ассамблеи и так "зашкаливает". С такой оценков поделился директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В комментарии Nation News он заявил, что Европарламент и ПАСЕ следуют старым традициям и не хотят допускать Россию до принятия решений в Европе.
"Мы готовы уже были приплатить эти членские взносы, но дело в том, что особого желания у европейцев нет. Россию просто не допустят к участию в ПАСЕ, они будут продолжать сами принимать решения", — сказал он.

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