ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов. Согласно итогам голосования в рамках заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в понедельник, против этого предложения проголосовали 77 человек, за – 46.

Кроме того, вторая заявка о проведении срочных дебатов по поводу обязательства всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию, также была отклонена. Против обсуждения данного вопроса проголосовало 86 человек, а 52 человека, высказавшиеся "за" оказались в меньшинстве.

Впрочем, несмотря на то, что речи о малайзийском "Боинге" и о членских взносах на летней сессии ПАСЕ речи не шло, уровень русофобии в ассамблеи и так "зашкаливает". С такой оценков поделился директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

В комментарии Nation News он заявил, что Европарламент и ПАСЕ следуют старым традициям и не хотят допускать Россию до принятия решений в Европе.

"Мы готовы уже были приплатить эти членские взносы, но дело в том, что особого желания у европейцев нет. Россию просто не допустят к участию в ПАСЕ, они будут продолжать сами принимать решения", — сказал он.