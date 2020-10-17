Русофобия не работает. Автор "адских санкций" взывает о помощи • 115 • Аналитика © AFP 2020 / Pool / Anna Moneymaker Пока весь мир с интересом следит за лихо закрученным сюжетом президентской гонки в США, там же разворачивается не менее эпическая битва, исход которой может стать даже более значимым. Речь идет о выборах в американский сенат, которые пройдут одновременно с голосованием за президента. Республиканцы, и без того имеющие шаткое преимущество в верхней палате конгресса (53 сенатора из 100), неожиданно для себя выясняют, что могут потерять это большинство. Если же обе палаты парламента перейдут под контроль демократов, то республиканцам не поможет даже победа Дональда Трампа — он при таком исходе будет попросту обездвижен. Неудивительно, что сенатор-республиканец Тед Круз уже рисует апокалиптическую картину: "Я думаю, мы можем проиграть Белый дом и обе палаты конгресса, что может обернуться кровавой баней масштаба Уотергейта". Из 35 мест в сенате, которые будут переизбираться в этом году, республиканцы должны защитить 23, а демократы — лишь 12. Это изначально делало шансы последних на изменение статуса в верхней палате более предпочтительными. Но учитывая, что в США сенаторы занимают свои кресла порой чуть ли не пожизненно, передавая их затем в наследство соратникам по партии, представители Республиканской партии особо не испытывали беспокойство. Предварительные расклады показывали, что эта политсила имеет серьезные проблемы лишь в вечно колеблющемся штате Колорадо, где на последних выборах ее сенатор Кори Гарднер выиграл, опередив соперника всего на два процента. Теперь же он значительно уступает в рейтингах популярному демократу Джону Хикенлуперу, бывшему губернатору. Соответственно, республиканцы особо и не рассчитывали на этот штат. Но взамен они надеются вернуть себе Алабаму, утерянную на выборах 2017 года. Там их кандидат, популярный тренер по американскому футболу Томми Тубервилл, имеет комфортное преимущество над нынешним сенатором-демократом Дугом Джонсом. Таким образом, еще недавно многим казалось, что расклад в сенате не претерпит изменений после ноября текущего года. Однако после смерти известного сенатора Джона Маккейна для республиканцев появился еще один проблемный штат — Аризона, где демократы последний раз побеждали в 1962 году. Судя по нынешним опросам, соратница Маккейна Марта Максалли (в прошлом — боевой пилот) уступает в рейтингах астронавту Марку Келли. В разряд "подвешенных" штатов (где республиканские сенаторы уже идут вровень со своими соперниками) в последнее время перешли еще несколько. И уж совсем громом с ясного неба для Республиканской партии стало недавнее известие о том, что в число таких штатов попала Южная Каролина, которая еще недавно казалась незыблемо "красным" регионом. Наверное, для наших сторонников мифа о "сменяемости власти" на Западе будет неожиданным узнать, что за последние 64 года сенаторами от этого штата избирались всего два человека — с 1956-го фактически до самой своей смерти в 2003 году там неизменно побеждал Стром Термонд, доживший до ста лет. А последние 17 лет сенатором от Южной Каролины постоянно избирался (причем всегда с отрывом более дести процентов) небезызвестный Линдси Грэм. Российской публике имя этого "ястреба" говорит о многом. Именно Грэм является автором практически всех антироссийских инициатив и законопроектов в сенате. Именно он постоянно предлагает ввести против России и лично против Владимира Путина "адские санкции". Именно он перенял из рук Маккейна титул "главного крестоносца" в походе против нашей страны. Да вот выясняется, что русофобия не очень хорошо "продается" американскому избирателю. Неожиданно для республиканцев еще недавно казавшееся неоспоримое лидерство Грэма в его штате обнулилось, а некоторые опросы уже демонстрируют, что его соперник от демократов — 44-летний темнокожий лоббист Джейми Харрисон — даже опережает сенатора. В итоге штаб Республиканской партии вынужден в срочном порядке направлять дополнительные средства на кампанию в Южной Каролине, где ни одна из партий поначалу не планировала значительных расходов ввиду предопределенности исхода выборов. Дошло даже до того, что Грэм в прямом эфире Fox News воззвал к спонсорам: "Я истощен… Помогите мне, они убивают меня финансово. Помогите мне". Прямо крик отчаяния! И почему-то в этот момент "антироссийский крестоносец" забыл и о Кремле, и о Путине. Оказывается, перед лицом унизительного поражения на выборах Россия и не кажется уже такой опасной. Во всяком случае, в ходе предвыборных дебатов с Харрисоном сенатор от Южной Каролины спорил об эпидемии коронавируса, о назначении судей Верховного суда, о полицейской жестокости, но вот только не о России, которая является вечной страстью Грэма в свободное от предвыборных обещаний время. При этом на общенациональном уровне сенатор опять упоминает Россию. Но теперь обвиняет нас в том, что мы вмешивались в выборы-2016 на стороне… Хиллари Клинтон. И приводит в пример пресловутое "досье Кристофера Стила", бывшего агента британской МИ-6, сочинившего невероятные обвинения против Дональда Трампа и его "российских связей". И Трамп, и Россия неоднократно заявляли о том, что этот "документ" от начала и до конца является фальшивкой. Что не помешало использовать его как основу скандала под названием "Рашагейт". Причем одним из главных пропагандистов данного "досье" был как раз Линдси Грэм. Мало того, он приписывал себе заслугу в том, что убедил Маккейна передать данную фальшивку в ФБР с тем, чтобы начать расследование против Трампа. А теперь он же заявляет, что источником Стила был "российский агент", а фейковое "досье" было "российской кампанией дезинформации против кампании Трампа, которая сработала". Следуя этой "логике", Грэму стоило бы признать: выходит, он сам выступил в роли "российского агента", раз с его помощью Москва добилась своего. Но так далеко сенатор зайти не может. Неудивительно, что демократы и их сторонники, еще недавно воспевавшие антироссийские эскапады сенатора-республиканца, теперь проклинают его на чем свет стоит. Бывший советник четы Клинтон Сидни Блюменталь на страницах британской The Guardian даже окрестил Грэма "спаниелем Маккейна, который превратился в пуделя Трампа". Это — о сенаторе, который накануне выборов-2016 призывал Трампа "сгинуть в аду". И который назвал призыв Трампа наладить нормальные отношения с Россией "постыдным" и "пугающим". Теперь же Грэм понимает, что без поддержки Трампа и штаба Республиканской партии его кампания, недавно казавшаяся формальным переназначением, обречена на провал. И теперь он вопит о другой угрозе, которая, как выясняется, гораздо страшнее придуманной им же "российской". "Они (демократы. — Прим. авт.) намерены структурно изменить страну с тем, чтобы республиканцам было сложно избрать президента. Они собираются сделать округ Колумбия штатом, изменив баланс власти в палате представителей и сенате. В случае если мы проиграем выборы в палату, сенат и Белый дом, парад ужасов неминуем", — пугает Грэм своих избирателей. Подумайте только, и Россия тут ни при чем, оказывается. Хотя нет сомнений в том, что в случае своего переизбрания Грэм снова заведет старую песню и опять придумает какую-нибудь страшилку о "коварных русских". От выборов до выборов она, похоже, неплохо кормит сенаторов. И лишь во время кампании лишена смысла — избирателям "российская угроза" явно неинтересна. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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