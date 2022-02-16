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Русофобия НАТО достигла откровенного абсурда в прямом эфире: "Каждая страна имеет право, но"

16 февраля 2022, 09:15  •  143 • Политика
Русофобия НАТО, которая в бесконечных попытках стремится настроить против России как можно больше стран, достигла откровенного абсурда, который озвучил генсек альянса Йенс Столтенберг в прямом эфире. "Каждая страна имеет право, но", - сказал он.
В частности, в прямом эфире телеканала Sky Столтенберг прямо заявил о том, что право на учения на собственной территории имеют все страны мира… кроме России.
"Каждая страна имеет право проводить учения на своей территории, но российская военная активность является беспрецедентной", - заявил он.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов разрушил график войны Запада во время интервью немецкому телеканалу WELT. "Войны в Европе редко начинаются в среду", - отметил русский дипломат.
Добавим: несмотря на то что обещанное Западом вторжение России не произошло, издание The Sun всё же выдало драматичную картину событий с Украины.

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