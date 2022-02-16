Русофобия НАТО, которая в бесконечных попытках стремится настроить против России как можно больше стран, достигла откровенного абсурда, который озвучил генсек альянса Йенс Столтенберг в прямом эфире. "Каждая страна имеет право, но", - сказал он.

В частности, в прямом эфире телеканала Sky Столтенберг прямо заявил о том, что право на учения на собственной территории имеют все страны мира… кроме России.

"Каждая страна имеет право проводить учения на своей территории, но российская военная активность является беспрецедентной", - заявил он.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов разрушил график войны Запада во время интервью немецкому телеканалу WELT. "Войны в Европе редко начинаются в среду", - отметил русский дипломат.

Добавим: несмотря на то что обещанное Западом вторжение России не произошло, издание The Sun всё же выдало драматичную картину событий с Украины.