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Русофобия на Украине стала прибыльным бизнесом

03 декабря 2020, 14:05  •  197 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От вражды между двумя странами страдает простой народ, но группа избранных наживается на ней
Киев не заинтересован в возобновлении сотрудничества с Москвой, поскольку его олигархи уже наладили новый бизнес, основанный на поставках в Незалежную российских товаров через третьи страны.
Очередную прибыльную схему раскрыли журналисты немецкой Deutsche Welle. Они выяснили подробности про поставки оборудования для украинских атомных станций. Построены АЭС были по советским стандартам, поэтому детали нужны российские. Но торговля с РФ на Украине под запретом. Поэтому госкомпания Незалежной "Энергоатом" покупает нужные ей детали у европейской фирмы IEC Industrie Export GmbH со штаб-квартирой в немецком городе Майнц.
Как оказалось, учредителем этой компании является Алексей Солохин, владелец зарегистрированной в Киеве компании "Атомэнергосервис", которая раньше напрямую вела бизнес с производителями в РФ. Сейчас оборудование в России закупает новый посредник в Майнце и перепродает его на Украину с хорошей наценкой.
"За последние несколько лет IEС Industrie Export GmbH выиграла около 50 различных тендеров государственной компании "Энергоатом" и ее структурных подразделений, поставив продукцию почти на 400 млн гривен",
– сообщает DW со ссылкой на открытые данные госзакупок Украины.
При этом тендеры, которые не достались IEС Industrie Export GmbH, получает фирма Universal Baltic Group, зарегистрированная в Эстонии, но принадлежащая украинцу Вадиму Головко. Эта компания тоже закупает продукцию в РФ и перепродает ее на Украину по ценам в несколько раз выше закупочных.
"Подобным витиеватым способом теперь закупаются многие товары. И здесь есть серьезная коррупционная составляющая, которую на Украине стараются не афишировать",
– комментирует ситуацию "Взгляду" эксперт Алексей Анпилогов. Аналогичные схемы разработаны для поставок угля, газа, авиационных деталей и запчастей для военной техники. Пока есть этот прибыльный бизнес, будут и противники восстановления российско-украинских отношений. Как говорится, кому война, а кому мать родна.
Ранее стало известно, что и российскую вакцину от коронавируса Киев намерен покупать через третьи руки.

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