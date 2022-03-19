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Русофобия на грани расизма: В МИД России дали оценку борьбе со всем русским в Европе
19 марта 2022, 05:55 • 75 • Политика
По словам представителя внешнеполитического ведомства России, важно, что в европейских столицах "пришли в себя" и начали думать о глубинных интересах своих народов
Глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов охарактеризовал повсеместную борьбу со всем русским в Европе, как действия, граничащие с расизмом.
В своём комментарии "РИА Новости" дипломат заявил, что в Москве рассчитывают: такая русофобская истерия всё-таки уступит желанию найти способы обеспечить безопасность на всём европейском континенте, а не исключительно в отдельной его части. По словам Парамонова, необходимо, чтобы в европейских столицах "пришли в себя" и начали думать о подлинных интересах своих граждан.
Отдельно дипломат упомянул Италию, где власти внезапно будто позабыли о существующих двусторонних соглашениях, тесном сотрудничестве и связях с Россией, которые носят особый характер. Вместо этого в этой стране присоединились к "остервенелой русофобской кампании", и это не может не расстраивать, отметил дипломат.
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