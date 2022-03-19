Русофобия на грани расизма: В МИД России дали оценку борьбе со всем русским в Европе

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, важно, что в европейских столицах "пришли в себя" и начали думать о глубинных интересах своих народов

Глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов охарактеризовал повсеместную борьбу со всем русским в Европе, как действия, граничащие с расизмом.

В своём комментарии "РИА Новости" дипломат заявил, что в Москве рассчитывают: такая русофобская истерия всё-таки уступит желанию найти способы обеспечить безопасность на всём европейском континенте, а не исключительно в отдельной его части. По словам Парамонова, необходимо, чтобы в европейских столицах "пришли в себя" и начали думать о подлинных интересах своих граждан.

Отдельно дипломат упомянул Италию, где власти внезапно будто позабыли о существующих двусторонних соглашениях, тесном сотрудничестве и связях с Россией, которые носят особый характер. Вместо этого в этой стране присоединились к "остервенелой русофобской кампании", и это не может не расстраивать, отметил дипломат.