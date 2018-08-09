«Русофобия как религия»: почему власти США запустили антироссийский санкционный конвейер

Анонсируя новые санкции в отношении России в связи с делом Скрипалей, Соединённые Штаты применяют принцип презумпции виновности, считают эксперты. В качестве одной из причин санкционной войны аналитики называют приближающиеся промежуточные выборы в конгресс — право бороться с Москвой стало предметом соперничества ветвей власти в Вашингтоне. В Кремле увязку новых санкций США с делом Скрипалей назвали неприемлемой, подчеркнув, что Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к отравлению в Солсбери. В МИД России отметили, что Госдеп не смог предоставить никаких доказательств российской «вины». Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва займётся проработкой ответных мер.

Вашингтон объявил о предстоящем введении нового пакета санкций против России, на этот раз поводом для ограничительных мер стало дело Скрипалей. Ограничения коснутся экспорта в Россию «чувствительных товаров и технологий», применяемых в сфере национальной безопасности, зарубежные поставки которых контролируются американским Министерством торговли. В отношении таких сделок вводится «презумпция отказа» — власти США будут исходить из запрета подобных контрактов.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, распространённом накануне. Вашингтон постановил, что власти России якобы «использовали химическое или биологическое оружие, нарушив международный закон», и «использовали летальное химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан».

Таким актом, по мнению американской стороны, стало применение «Новичка» (А-234. — RT) против экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Новые санкции вступят в силу 22 августа, не исключаются также дополнительные ограничения, которые могут быть приняты Белым домом, если Москва в течение ближайших трёх месяцев не представит доказательств неприменения химического и биологического оружия. Для этого Россия должна допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей.

Второй пакет санкций затронет дипломатические отношения России и США вплоть до их полной заморозки, а также будет включать практически полную приостановку торговых отношений. Исключением станут только поставки в Россию американского продовольствия.

При этом в Госдепе уверены, что работают над поддержанием отношений с Россией, несмотря на санкции.

«Мы работаем над теми вещами, по которым можно взаимодействовать, и определяем, когда это необходимо», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В МИД России заявили, что Москва займётся проработкой ответных мер на новые санкции США.

«Руководство нашей страны напрямую обвиняют в использовании боевого нервно-паралитического вещества «Новичок», хотя британская сторона до сих пор так и не смогла предоставить никаких доказательств российской причастности к тому, что произошло в Солсбери…» —заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Лондоне приветствовали действия своего заокеанского союзника.

Тереза Мэй

© Charles McQuillan/Pool via Reuters

«Мощная международная реакция на использование химического оружия на улицах Солсбери посылает недвусмысленный сигнал России, что её провокационное, безрассудное поведение не останется без ответа», — цитирует ТАСС заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

При этом никаких фактов и доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей по-прежнему не было представлено ни Лондоном, ни Вашингтоном.

От ответа на вопрос журналистов, на основании чего Белым домом были сделаны категоричные выводы о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, в Госдепе ушли. Представитель американского внешнеполитического ведомства, общаясь накануне с прессой, переадресовал этот вопрос другим представителям Белого дома.

«Такую политику нельзя назвать нормальной»

В Кремле уже назвали решение Вашингтона о новых санкциях против Москвы «абсолютно недружественным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оно расходится с конструктивной атмосферой, в которой прошёл саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на новые ограничительные меры и «продолжающуюся непредсказуемость заокеанских партнёров» России, её финансовая система выстоит. «Конечно же, мы должны удержать и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии. Это очевидно. Финансовая система России достаточно устойчива, это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена», — заявил он.

Увязку новых санкций США с делом Скрипалей Песков назвал неприемлемой.

«Мы считаем категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом Солсбери, — подчеркнул он. — Мы ещё раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери. Об этом не может идти и речи».

По мнению экспертов, к России применили принцип презумпции виновности. Более того, Вашингтон не только требует, чтобы Москва сама собирала доказательства своей невиновности, но хочет, чтобы российская сторона ещё и дала некие гарантии, что не будет прибегать к использованию химического оружия в будущем.

Пограничное состояние: как США намерены бороться с нелегальной миграцией из Канады «По логике Вашингтона, Москва уже априори виновна, вообще без каких-либо доказательств с чьей-либо стороны, — прокомментировал ситуацию в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков. — Это говорит о том, что политическая пропасть между США и Россией продолжает расти, невзирая на недавние переговоры лидеров двух стран.

К сожалению, негативные тенденции возобладали. Одна из причин — приближающиеся промежуточные выборы в конгресс, на этом фоне ждать каких-то позитивных сдвигов не приходится».

Эксперт обратил внимание, что на этот раз инициатива по введению санкций принадлежит не законодательной власти США, а Госдепу. «Это неприятный симптом, который говорит о том, что администрация Трампа солидаризируется с конгрессом», — считает Цветков.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Бурная активность ветвей власти в США по разработке всё новых антироссийских санкций связана с предвыборной конкуренцией, пояснил эксперт в интервью RT.

«Поскольку русофобия в США стала чем-то вроде религии, политики стараются представить себя в роли борцов с «русской угрозой». И Трамп не стал исключением, несмотря на все свои обещания «поладить с Россией». В целом такую политику можно сравнить с поведением уличного хулигана, её нельзя назвать нормальной», — подчеркнул Брутер.

Причём администрацию Трампа в этом случае совершенно не интересуют убытки американских компаний, которые не смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после введения санкций. И это на фоне того, что наращивание экспорта заявлено как одна из ключевых целей Дональда Трампа.

Тайна Солсбери

Напомним, 4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в британском городке Солсбери без сознания. Они были госпитализированы.

Через несколько дней после инцидента глава британского кабмина Тереза Мэй обвинила Москву в покушении на жизнь бывшего сотрудника российских спецслужб и его дочери. Якобы против них было применено боевое отравляющее вещество «Новичок», разработанное ещё в советских лабораториях. Правда, место, где могло быть произведено вещество, которым отравились Скрипали, установлено не было.

К таким выводам пришли специалисты центра «Портон-Даун», в окрестностях которого и произошёл инцидент. Эксперты сразу обратили внимание на это совпадение, ведь за секретными химлабораториями «Портон-Дауна» тянется зловещая слава. Именно здесь в своё время разрабатывалось химоружие для британской армии, причём известно, что нередко новые отравляющие вещества испытывались на ничего не подозревающих военнослужащих.

Полицейские дежурят у дома Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания, 19 июля 2018 года.

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Юлия Скрипаль пришла в себя в конце марта и была выписана из госпиталя уже 10 апреля. Вскоре пошёл на поправку и её отец — 18 мая Сергей Скрипаль покинул больницу.

Российская сторона отвергла обвинения Лондона и предложила провести открытое расследование. Однако Британия проигнорировала предложение. Вместо этого Соединённое Королевство выслало из страны 23 российских дипломата. Не дожидаясь проведения расследования, примеру Лондона последовали и другие страны: США, Франция, Германия, Польша — всего к высылке российских дипломатов прибегли 25 государств. На эти действия последовал симметричный ответ российской стороны.

Ещё один загадочный инцидент произошёл летом, но уже в городке Эймсбери, тоже расположенном в окрестностях «Портон-Дауна».

Двое местных жителей, 44-летняя британка Дон Стёрджес и её 45-летний спутник Чарльз Роули, пострадали от того же вещества, которое ранее привело к отравлению Скрипалей. Такую версию представил Скотленд-Ярд: якобы пострадавшие случайно нашли ёмкость со следами А-234. Врачам не удалось спасти жизнь Стёрджес.

Хотя власти Великобритании не усмотрели в этом инциденте прямого умысла Москвы, он всё равно послужил поводом для нового витка антироссийской истерии. Выступая 9 июля в британском парламенте, глава оборонного ведомства страны Гэвин Уильямсон обвинил Россию в совершении «атаки на британской земле», которая в итоге привела к смерти британской гражданки.

«Это то, что мы и весь мир должны осудить — все вместе», — заявил министр.

Александр Яковенко

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При этом о проведении полноценного и всестороннего расследования речи не идёт. Как рассказал в интервью «России 24» российский посол в Великобритании Александр Яковенко, сейчас идёт уничтожение всех улик по делу.

«Если надо будет что-то проверить, такой возможности не будет. Это нас не может не беспокоить», — заявил российский дипломат.

Был бы повод

Белый дом разделяет позицию Лондона: ещё в марте американский президент Дональд Трамп заявил, что за отравлением Скрипалей могла стоять Россия. Однако поводом для новых антироссийских санкций со стороны США дело Скрипалей стало только сейчас.

27 июля член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния республиканец Эд Ройс обратился к главе государства с требованием официально заявить о причастности России к инциденту в Солсбери. Как подчеркнул конгрессмен, это необходимо, чтобы ввести против Москвы новые санкции.

О том, что Вашингтон готовится ввести против России очередные ограничительные меры, стало известно 2 августа, когда сенаторы от Республиканской и Демократической партий США внесли соответствующий законопроект.

Авторы документа назвали предлагаемые меры «жесточайшими из когда-либо вводимых». Речь шла о санкциях в отношении российского суверенного долга и «действующих в киберпространстве лиц». Ещё один раздел законопроекта посвящён созданию Национального центра по отражению российских угроз и Управления по вопросам киберпространства и цифровой экономики в структуре Госдепа. Кроме того, конгрессмены намерены потребовать, чтобы внешнеполитическое ведомство США ответило на вопрос, можно ли отнести Россию к странам — спонсорам терроризма.

Однако в этом случае в качестве повода для введения санкций называется не дело Скрипалей, а уже вошедшие в традицию темы «российского вмешательства» в американские выборы, «российской агрессии» в Крыму и тому подобное.

Говоря о том, почему 8 августа на первый план для Вашингтона неожиданно вышла тема инцидента в британском Солсбери, эксперты выдвигают разные версии.

«О причинах такого поворота можно только догадываться, но, скорее всего, в Белом доме не хотят, чтобы антироссийские инициативы оставались прерогативой конгресса», — считает Цветков.

Кроме того, эксперт не исключил, что во время недавних переговоров Дональда Трампа и Терезы Мэй стороны достигли каких-то договорённостей по делу Скрипалей.

Напомним, последняя встреча американского президента и главы британского кабмина состоялась в июле. Комментируя итоги переговоров, Тереза Мэй сообщила, что одной из тем беседы стал инцидент в Солсбери.

По мнению Владимира Брутера, дело Скрипалей для Вашингтона является всего лишь пиар-поводом.