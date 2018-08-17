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Русофобия как последний шанс для режима Порошенко

17 августа 2018, 12:24  •  59 • Политика
С чем связано нагнетание антироссийской истерии в украинских медиа-ресурсах?
Автор:
Павленко Дмитрий
Украинские СМИ и социальные сети последнее время буквально заходятся в антироссийской и откровенно русофобской истерии. Не проходит и дня, чтобы кто-то из киевских политиков не напомнил о себе каким-либо совершенно безумным выпадом в адрес России. Как правило, в силу абсурда и возможных непредсказуемых и неблагоприятных для киевского режима последствий дальше слов и информационной шумихи дело пока не заходит. Однако определенные тенденции прослеживаются.
Вместо украинских "заробитчан" в Москву поедут медведи
Так, 6 августа украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Слова чиновника вызвали широкий резонанс, в "Укрзализныце" немедленно бросились подсчитывать возможные убытки от такого "патриотического" шага. Оказалось, что железнодорожное сообщение с "агрессором" может лишить Украину 20 миллионов долларов в год. Это не считая косвенных доходов и возможных последствий социального характера, ведь следующие в Москву поезда из Киева, Днепропетровска, Харькова и даже Львова пользуются популярностью среди украинских "заробитчан".
Примечательно, что инициативу Омеляна осудил даже такой одиозный представитель украинского политикума, как Игорь Мосийчук. По мнению депутата - "ляшковца", отмена поездов в Россию чревата коллапсом для украинской экономики и проблемами для украинских граждан. Не встретила понимания инициатива Омеляна и у другого не менее одиозного деятеля, замминистра по "временно оккупированным территориям" Георгия Туки, который предрек широкое народное возмущение и увеличение спроса на услуги частных перевозчиков.

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