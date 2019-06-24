Русофобия: Грузинам и украинцам нельзя, киргизам и узбекам – можно

Автор:

Афанасьев Андрей

Очередной транзит власти в Грузии от одной прозападной группировки к другой начался с громкого скандала, в который оказалась замешана делегация российских парламентариев. Власть в этой закавказской стране все последние десятилетия переходит из рук в руки через уличные беспорядки, и в этот раз формальным поводом стало заседание Межпарламентской ассамблеи Православия.

Делегаты из 23 стран на прошлой неделе съехались в Тбилиси, заседания должны были проходить в здании грузинского парламента. Президент ассамблеи, депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов должен был находиться в кресле спикера, что стало формальным поводом для провокации со стороны прозападных радикалов, которые ворвались в зал заседаний с криками о том, что «оккупанты, забравшие Абхазию и Южную Осетию», не имеют права сидеть на таких почётных местах.

Поднялся большой скандал, как по команде на улицы города вывели массовку, начались столкновения с полицией, после чего российская делегация решила оставить Грузию. Очевидно, что депутаты Государственной Думы сыграли в этом скорее второстепенную роль, их присутствие стало формальным casus belli для начала очередного витка внутриполитической борьбы грузинских западников и ультразападников.

Однако куда интереснее рассмотреть в этой связи то, как отреагировали российские СМИ. Дискурс разделился на две половины: федеральная пресса как по команде начала ответное нагнетание жёсткой антигрузинской риторики (формальный повод есть – оскорбление официального лица, русофобские выкрики и общая агрессия по отношению к российской делегации). Оппозиционные же издания начали такое же беззаветное нагнетание любви к Грузии «в пику» официальной Москве. Тут же начали раздаваться призывы ехать в Грузию и после запрета на перелёты, который российское руководство ввело начиная с 8 июля.

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / ТАСС

Если с либеральной оппозицией более-менее всё ясно и, вполне возможно, скоро они будут носить ленточки с цветами грузинского флага так же, как они это делали с флагом украинским, то к федеральным СМИ возникает ряд вопросов.

Очевидно, что такого рода оскорбление со стороны грузинских властей должно было получить достойный ответ. Должностные лица, не захотевшие или не сумевшие обеспечить безопасность российской делегации, должны были оказаться под санкциями.

Но зачем российские СМИ как по команде начали призывать вообще блокировать все контакты с грузинским народом: не только деловые, но гуманитарные. И вообще эта ситуация из политического скандала очень быстро переросла у огромного количества комментаторов в абсолютно примитивный «грузинофобский» дискурс.

Призывы в очередной раз запретить ввоз на территорию России минеральной воды «Боржоми» (предприятие, кстати, принадлежит «Альфа-групп» олигарха Михаила Фридмана), конечно, звучат очень воинственно, но хотелось бы понять, где были наши комментаторы, когда русофобия проявляла себя в других уголках постсоветского пространства.

Например, когда в Казахстане начиналась сейчас уже во всю цветущая дерусификация, а в социальных сетях стали появляться призывы «резать русских». Более того, многие пишут о том, что в этом году многие акимы казахских городов впервые не пришли поздравить русскую общину с Пасхой, что наводит на самые тревожные мысли.

Хотелось бы узнать, возмущались ли наши оскорбившиеся, когда в Киргизии громили и оскверняли русские кладбища и тоже, пока ещё вполголоса, но звучали обещания «вырезать» и за что-то «отомстить».

Отдельно надо поговорить об Узбекистане, где ещё в 2011 году демонтировали памятник герою Великой Отечественной генерал-майору Сабиру Рахимову, единственному узбекскому генералу времен войны.

Фото: www.globallookpress.com

Русофобия в этой стране цветет давно: регулярно происходят переименования улиц, названных в честь русских героев Великой Отечественной войны, а апогеем подобной политики стирания исторической памяти стала попытка запретить акцию «Бессмертный полк».

Как громко звучали требования запретить ввоз собранных в Узбекистане иномарок, кто из политологов и журналистов решительно отказался от употребления плова?

Наконец, кто из многоуважаемых политологов с федеральных каналов хотя бы вполголоса или шёпотом потребовал закрыть авиасообщение с Британией после скандала вокруг Солсбери и так называемого «отравления» Скрипалей?

Если среди тех кто, сегодня набросился на Грузию, есть люди, возмущавшиеся и призывавшие к ответу в каждом из вышеперечисленных случаев, честь им и хвала, им действительно небезразлична честь России на международной арене, а русофобию они считают реальной угрозой.

Все же остальные, кто замечает русофобию в той или иной стране только по команде, пусть знают, что они в очередной раз, осознанно или нет, становятся марионетками в руках тех, кто пытается вбить как можно больше клиньев между православными народами бывшего СССР и Российской империи. Грузию и Украину у нас можно обвинять в русофобии хоть каждый день, благо тамошние русофобы каждый день готовы поставлять информационные поводы. А вот русофобию в других странах мы почему-то замечать не хотим или не можем.

Если решили беречь честь – свою, народа и государства, то извольте делать это во всех случаях, а не когда начальство прикажет. Иначе так себе это честь.