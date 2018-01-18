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«Русофобия — востребованная валюта»: почему Трамп заявил, что Москва не помогает в урегулировании корейского кризиса

18 января 2018, 11:39  •  102 • В мире
Россия не помогает в урегулировании конфликта с КНДР. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. По его словам, Москва оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Эксперты считают, что Соединённые Штаты пытаются вытеснить РФ и Китай из круга участников обсуждения решения по Северной Корее. Об этом свидетельствует, в частности, состоявшаяся 17 января международная встреча в Ванкувере, инициированная США и Канадой, на которую не пригласили ни российских, ни китайских представителей.
 
Дональд Трамп Reuters © Kevin Lamarque
 

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия не помогает в урегулировании ситуации с КНДР. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Другими словами, Россия перекрывает то, что делает Китай», — утверждает американский лидер.

Более того, по его словам, Москва оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от международных санкций ООН.

В то же время Трамп считает, что Путин может многое сделать для решения проблемы с КНДР, однако этому препятствует низкий уровень российско-американских отношений.

«Он может сделать многое… Однако, к сожалению, у нас почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, вероятно, Россия даёт (КНДР. — RT) то, что Китай забирает. Поэтому результаты не такие хорошие, какими могли бы быть», — считает глава Белого дома.

Трамп отметил, что готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уверен, что это может помочь урегулированию кризиса.

«Я бы сел за стол переговоров. Но я не уверен, что присутствие за столом переговоров решит проблему», — прокомментировал американский президент возможность прямого диалога с северокорейским лидером.

  • Лидер КНДР Ким Чен Ын
  • Reuters
  • © KCNA

Заявление Трампа прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. 

«Во-первых, Россия помогает в разрешении вопроса. Во-вторых, две Кореи проводят, на мой взгляд, очень продуктивные и серьёзные консультации. В-третьих, консультации идут очень интенсивно, это может дать очень серьёзный результат по стабилизации обстановки. Надеяться нужно на самих себя, сейчас идёт конструктивный разговор: Япония, Китай, Россия поддерживают и способствуют тому, чтобы этот разговор состоялся. Но нет США — старшего брата, он не только не участвует в этом процессе, но и мешает, и занимается провокациями.

Ничего не остается, как в очередной раз обвинить Россию, пока что русофобия — очень востребованная валюта, и её будут эксплуатировать до конца. Президент Трамп — не исключение», — отметил Клинцевич.

«Двойственная политика»

Сооснователь Национальной кампании за прекращение Корейской войны Эрик Сироткин в эфире RT считает, что в Белом доме нет однозначной политики в отношении КНДР.

«Трамп считают, что такой подход с позиции давления отличается от того, как они действовали раньше, хотя на самом деле это не так. Думаю, США сейчас проводят двойственную политику. С одной стороны, они хотят разрешения проблемы, денуклеризации, мира, с другой стороны, речь о финансовых интересах, геополитическом факторе, влиянии США в регионе», — сказал он.

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По словам эксперта, американцы хотят вытеснить Россию и Китай из участников поиска решения северокорейской проблемы как, например, это произошло в ситуации со встречей в Ванкувере.

Встреча в Ванкувере

Напомним, 17 января по инициативе США и Канады в Ванкувере состоялась международная встреча по КНДР. 

К участию в этих переговорах не были приглашены ни Россия, ни Китай, хотя Дональд Трамп не раз заявлял, что именно с помощью Пекина и Москвы можно решить проблему ядерного разоружения на Корейском полуострове. 

В переговорах приняли участие представители 20 стран, участвовавших в Корейской войне на стороне Южной Кореи. По итогам встречи госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США будут настаивать на ужесточении санкций против Пхеньяна в случае новых провокаций. При этом он предупредил, что если санкции и дипломатическое давление не помогут разрешить кризис, США будут готовы к военным мерам.

  • Встреча по обсуждению ситуации вокруг КНДР в Ванкувере
  • Reuters
  • © Ben Nelms

Кроме того, американский дипломат призвал Россию и Китай выполнять санкции ООН против КНДР в целях «своей же безопасности».

В то же время, по словам Тиллерсона, Соединённые Штаты уверены, что Китай и Россия поддержат Вашингтон в разрешении конфликта на Корейском полуострове, несмотря на попытки КНДР посеять раздор между странами.

«Мы не примем КНДР как ядерную державу... У всех нас общая цель — окончательная денуклеаризация Корейского полуострова. Наше единство и цели с другими странами региона, а особенно с Китаем и Россией, останутся неизменными, несмотря на постоянные попытки Северной Кореи разделить нас», — сказал госсекретарь.

Реакция МИД России

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Тем временем, В МИД России осудили встречу по КНДР в канадском Ванкувере.

В ведомстве сообщили, что результаты встречи, которые были изложены в заявлении США и Канады «подтвердили сомнения в полезности» встречи. «С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведённые наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, её усугубляют», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Москве с недоумением восприняли упоминание в документе России и Китая, тем более с учётом того, что на саму встречу представители двух стран приглашены не были.

  • Здание министерства иностранных дел РФ
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Особенно отметили пассаж о «важности и особой ответственности» России и Китая в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова. Хотелось бы напомнить, что наши страны на протяжении года предлагают такое решение и призывают других к нему присоединиться», — заметили в МИД РФ.

Так, в июле 2017 года Россия и Китая представили совместную российско-китайскую «дорожную карту» корейского урегулирования, которая нацелена на взаимоприемлемое решение всего комплекса проблем «исключительно мирным политико-дипломатическим путём через обоюдное снижение военной активности в субрегионе». 

«Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит «решение» участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закреплённых в резолюциях Совета Безопасности ООН», — подчеркнули в ведомстве.

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