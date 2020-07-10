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Русофобам здесь не место. Пускать артистов в РФ предлагают выборочно

10 июля 2020, 14:00  •  125 • Аналитика
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
Зарубежным артистам, которые поливают Россию грязью, но вместе с тем не отказываются и от заработков в нашей стране, следует запретить въезд, считает сенатор Алексей Пушков.
По сути он выступает против двуличия: если считаете, что Россия – ужасная страна, дело ваше, имеете право на свое мнение. Но зачем же вы едете в это сердце тьмы? Зарабатывайте у себя дома.
Вот Владимир Зеленский, пока работал в России, вроде придерживался нейтралитета. А как объявил нас агрессором – так больше ни ногой. Вот это последовательность.
Чаще всего двойственность взглядов уживается в головах артистов из Грузии и с Украины.
Нино Катамадзе, которая выступала в России и после 2008 года, вроде бы придерживаясь принципа "искусство вне политики", в прошлом году назвала страну оккупантом, а Владимира Путина – своим врагом. Но сразу же попросила различать ее гастрольный график и внутренние убеждения.
Вахтанг Кикабидзе, который вроде не собирался приезжать в Россию, пока здесь не сменится власть, говорят, все равно не брезговал тайными концертами на территории идеологического врага.
С украинцами вообще беда – так и не смогли никого выбрать на Евровидение в 2019 году, потому что претендент одолжен был раз и навсегда отказаться от гастролей в России. Никому, видимо, это оказалось не по силам, и они предпочли зарабатывать деньги в России, продолжая ругать ее с Украины.
Так вот, идея Пушкова – понятная и вполне логичная. Но разве можем мы запретить кому-то приезжать в страну только потому, что нам не нравятся взгляды этого человека? У нас и здесь достаточно тех, кто, живя в России, считает ее своим врагом – что же их, тоже выгнать?
К тому же, раз люди, оскорбляющие целую страну, все же приезжают к нам – значит, они пользуются спросом. Если зрители и слушатели сами не захотят нести деньги таким артистам, то и гастролей этих не будет. Ну или у себя на родине они просто будут тщательнее подбирать выражения.
Автор Мария Смирнова, радио Sputnik
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