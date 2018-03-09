Русофобам в Конгрессе нужен новый лидер: Сенатор Джон Маккейн готовится оставить политику

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Джон Маккейн, 81-летний сенатор-республиканец от штата Аризона и один из самых ярых сторонников антироссийских санкций, вскоре может покинуть Конгресс США.

Американский сенатор Джон Маккейн, известным многим российским гражданам своей крайне воинственной позицией в отношении нашей страны, вероятно очень вскоре навсегда распрощается с кулуарами Конгресса США. О близящемся завершении политической карьеры сенатора-республиканца от штата Аризона сообщает новостной портал True Pundit.

Данная информация была опубликована со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными источниками внутри самого Конгресса. "На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает (свою работу в Сенате США)", - заявил один из них.

Он же заявил, что на данный момент Демократическая партия США уже приступила к поискам возможного претендента на кресло сенатора от Аризоны, в случае если уход Маккейна из политики действительно произойдет, и в штате будут объявлены досрочные выборы.

Напомним, что на данный момент сенатор Маккейн находится уже в достаточно преклонном возрасте. Ему 81 год. Тем не менее до сих пор позиции политика в качестве одного из лидеров "вашингтонских ястребов" не подвергались сомнению. Маккейн является действующим главой сенатского комитета по вооруженным силам и одним из наиболее ярых сторонников антироссийских санкций в американском парламенте.

Подробней с информацией о скором уходе Джона Маккейна из Конгресса вы можете ознакомиться на сайте True Pundit.