Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Источник: встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии не состоялась
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на ...
Посольство РФ в США предложило использовать Twitter для организации встречи с Ти...
Американское издание призвало США учиться русофобии у Латвии
Главная / Политика

Русофобам в Конгрессе нужен новый лидер: Сенатор Джон Маккейн готовится оставить политику

09 марта 2018, 08:24  •  117 • Политика
Джон Маккейн, 81-летний сенатор-республиканец от штата Аризона и один из самых ярых сторонников антироссийских санкций, вскоре может покинуть Конгресс США.
Американский сенатор Джон Маккейн, известным многим российским гражданам своей крайне воинственной позицией в отношении нашей страны, вероятно очень вскоре навсегда распрощается с кулуарами Конгресса США. О близящемся завершении политической карьеры сенатора-республиканца от штата Аризона сообщает новостной портал True Pundit.
Данная информация была опубликована со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными источниками внутри самого Конгресса. "На данный момент мы исходим из того, что Маккейн завершает (свою работу в Сенате США)", - заявил один из них.
Он же заявил, что на данный момент Демократическая партия США уже приступила к поискам возможного претендента на кресло сенатора от Аризоны, в случае если уход Маккейна из политики действительно произойдет, и в штате будут объявлены досрочные выборы.
Напомним, что на данный момент сенатор Маккейн находится уже в достаточно преклонном возрасте. Ему 81 год. Тем не менее до сих пор позиции политика в качестве одного из лидеров "вашингтонских ястребов" не подвергались сомнению. Маккейн является действующим главой сенатского комитета по вооруженным силам и одним из наиболее ярых сторонников антироссийских санкций в американском парламенте.
Подробней с информацией о скором уходе Джона Маккейна из Конгресса вы можете ознакомиться на сайте True Pundit.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

117
Источник
Похожие новости
08 марта 2018, 19:24
Бандеровцы планируют блокировать выборы президента России на Украине
08 марта 2018, 16:09
Лавров разоблачил ложь Госдепа о переговорах в Эфиопии
09 марта 2018, 09:39
Посольство РФ в США предложило использовать Twitter для организации встречи с Тиллерсоном

Загрузка...
08 марта 2018, 14:09
Боевики усилили репрессивные меры в отношении жителей Восточной Гуты
09 марта 2018, 08:24
Русофобам в Конгрессе нужен новый лидер: Сенатор Джон Маккейн готовится оставить политику
08 марта 2018, 19:24
Ксения Собчак устроила одиночный пикет возле здания Госдумы
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
09 марта 2018, 06:24
Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украи...
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит бал...
09 марта 2018, 01:39
«Предрекают уже тысячу лет»: в Москве отреагировали на заявления Порошенко о «разруше...
09 марта 2018, 05:09
Телеканал Fox News заявил об упадке мужчин в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 марта 2018, 23:39
Не Россия: Премьер-министр Украины нашёл виновного в газовом кризисе
02 марта 2018, 20:09
Реакция на реакцию: как западные СМИ остались «в восторге» от оценки послания Путина главредом RT
04 марта 2018, 11:24
Итоги недели. «Сдержать Россию не получилось»
04 марта 2018, 16:09
Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия
03 марта 2018, 02:54
Американский генерал: Русские нас больше не боятся
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
07 марта 2018, 17:24
Стало известно, ради чего Собчак так отчаянно рвется в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.