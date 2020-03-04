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Русофоб во главе МИД и назначенцы Виктора Ющенко – премьер и министр обороны

04 марта 2020, 13:35  •  138 • Украина
Меняя правительство неумех и русофобов, Владимир Зеленский остался верен себе и сменил шило на мыло. Хорошковского и Тигипко – профессионалов со связями, - звать в новое правительство не стали, зато позвали множество одиозных персонажей. Ключевых фигур три – премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Андрей Таран и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Зная каждого не понаслышке, можно с уверенностью прогнозировать, что курс Украины в отношении России в ближайшее время нипочём не изменится.
Мы писали о том, что ключевых кандидатов в премьеры у Зеленского два – Хорошковский и Тигипко. Последний от предложения Зеленского возглавить новое правительство отказался, а Хорошковский поставил ряд условий, с которыми, в свою очередь, не согласился Зеленский (речь шла о назначении ряда министров). Таким образом, могильщика украинской экономики неумеху Гончарука всё-таки попросили на выход, несмотря на его иммунитет, который кончается примерно через год (о чём «Наша версия» сообщала ещё месяц назад – шансов остаться во главе правительства у Гончарука не было ни единого), вот только выйдет ли толк из таких кадровых перемен?
Новое правительство призван возгласить Шмыгаль. Считается, что это – чуть ли не протеже олигарха Рината Ахметова, так, во всяком случае, пишут украинские издания. На самом же деле, Ахметов к этому назначению никакого отношения не имеет (его протеже – новый глава Минэнерго Иван Плачков). Шмыгаль – протеже Ющенко, именно он и дал старт карьере львовского чиновника. Один из неформальных «кураторов» львовской таможни, знает всех крупных контрабандистов не понаслышке. Именно назначение Шмыгаля вице-премьером, на чём настаивал Зеленский первоначально, поставило крест на премьерстве Хорошковского – тот наотрез отказался иметь дело со Шмыгалём.
А МИД, между тем, возглавит записной русофоб Кулеба. Тот самый, что при министре Климкине работал представителем Украины в ПАСЕ. Все русофобские скандалы, нападение на российских журналистов в сессионном зале, провокации и прочие нелицеприятные выходки режиссировал Кулеба. Главной целью Кулебы, поставленной ему Климкиным, было недопущение возвращения России в ПАСЕ. И с этой задачей Кулеба не справился. В общем, Кулеба – продолжатель линии Климкина и Пристайко во внешней политике.
Новым министром обороны станет контрразведчик Андрей Таран. Он, как и Шмыгаль, «выкормыш» Ющенко, был замначальника главного управления военной разведки. Учился в США, затем служил там военным атташе в украинском посольстве. По возрасту покинул службу – и возглавил избирательный штаб бывшего главы СБУ Игоря Смешко, ещё одного одиозного русофоба. Считается, что Таран – «опытный переговорщик» с «сепаратистами». А в Донецке о нём говорят – обманщик, верить нельзя нипочём.
Таким образом, даже беглого взгляда на новых назначенцев Зеленского свидетельствует о том, что никаких перемен не наступит. Оттепель? Не при Зеленском!

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