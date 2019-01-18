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Руслан Осташко: Украинские пограничники похитили Елену Бойко с территории России

18 января 2019, 20:54  •  144 • Политика
Политолог Руслан Осташко привлёк внимание своих подписчиков в Twitter к важной детали, связанной с высылкой журналистки Елены Бойко на Украину. Как оказалось, "нейтральная территория", с которой вооруженные украинские пограничники забрали Бойко, вовсе не была нейтральной. То была территория РФ, заявил Осташко. Таким образом, украинские силовики незаконно нарушили российскую границу, чтобы похитить человека.
Своё заявление Осташко подтверждает ссылкой на фотографию обращения, по всей видимости, написанного адвокатом Елены Бойко на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В нём излагается приведённая выше история.
Юрист просит от господина Лаврова сделать официальное заявление о похищении человека украинскими силовиками, а также обратиться в другие органы российской власти и международные органы с целью добиться возвращения Бойко. Также она просит информационный департамент МИД связаться с ней для согласования позиций по освещению данного дела.
Наконец, адвокат настаивает, чтобы ей была дана возможность лично встретиться с министром Лавровым для обсуждения ситуации.
"Получается, что вооруженные украинские военнослужащие проникли на территорию России и похитили человека. Обратились в МИД", - суммирует положение дел Осташко.
Оказывается, нейтральная территория (магазин Duty Free) с которой Елену Бойко вооруженные украинские пограничники вывели на Украину - это территория РФ. Получается, что вооруженные украинские военнослужащие проникли на территорию России и похитили человека.
Обратились в МИД. pic.twitter.com/qet6nwRwvW
— Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 18 января 2019 г.

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