Руслан Хасбулатов: Санкции Запада мы выдержим

- Руслан Имранович, у нас уже традиция - 22 ноября, в ваш день рождения, звонить профессору Хасбулатову.

- Спасибо.

Руслан Хасбулатов - в свой день рождения - в эфире Радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

- И не только поздравлять, но и вспоминать наши с вами встречи... Вот год назад вы приезжали к нам в «Комсомолку» в таком необычном виде, в цилиндре...

- Это тебе, Саша, кажется, что здесь что-то необычное. Я четверть века так хожу. Все это знают, кроме тебя...

- И вы тогда произнесли такую фразу, ее очень многие цитировали: «Если на Кавказ не вернутся русские, Россия его не поднимет». (см. «КП» и сайт kp.ru за 22.11.2017 г.) Скажите, как, по вашим ощущениям, ситуация складывается сейчас?

- Думаю, вряд ли что-то изменилось.

- Статистики у вас нет по этому поводу?

- Да нет. По-моему, ее и нет вообще, и вряд ли она может быть.

- То есть, по идее, она должна быть?

- Не знаю. Это зависит не от меня, это зависит от федеральных властей, от местных...

- Вы завкафедрой мировой экономики Плехановки. Сейчас идет наступление Запада на Россию - нас хотят поставить на колени с помощью санкций. Мы выдержим? Как у нас - экономический потенциал?

- Да, конечно, выдержим. Дело ведь не в санкциях. Меня больше беспокоит экономическая политика правительства России. Вот сейчас приняли 3-летний бюджет. Параметры, которые там определены, никак не содействуют выполнению тех задач, которые сформулированы, например, в Указах президента Владимира Путина.

- А какие конкретно задачи вы имеете ввиду?

- Во-первых, экономический рост выше мирового уровня – 5-6%. Потом - повышение уровня жизни населения в 1,5 раза. Плюс диверсификация нашей экономики, развитие современных отраслей, строительство доступного жилья, серьезное повышение уровня жизни пенсионеров и малообеспеченных. И множество других вещей, очень полезных, нужных. Их, эти задачи, правильно сформулировал президент.

А в правительстве... Все какие-то профициты формируют. А что значит - профицит? Это изъятие денег из оборота. Вот эти средства где-то замерзают, фактически их омертвляют, они не используются – вдруг что-то случится: землетрясение повальное, пожар вселенский нас охватит и так далее.

Вы знаете, когда в экономической политике преобладает Министерство финансов... А у минфина, начиная еще с древнеегипетских времен, одна задача – взять деньги и контролировать их, держать и не пущать.

- Скажите, а вы очередной свой цилиндр не потеряли? Вы говорите, что иногда теряете...

- Если это случается - я лечу в Лондон и заказываю новый цилиндр в той лавочке, которая существует с XVI века.

- И сколько же цилиндров вы уже потеряли?

- Да, наверное, штук 5 потерял. Но у меня их в запасе - штук 15, так что, ничего страшного...

- Это же не национальная одежда чеченская. Это просто привычка?

- При чем тут чеченская?

- Я так понял, что у вас со здоровьем все в порядке.

- Слава богу.

- Ученики вас радуют, кафедра работает, Хасбулатов на коне. Правильно?

- Думаю, да.

- Я вас поздравляю, Руслан Имранович. Рад, что вы на коне и в цилиндре.

- Спасибо.