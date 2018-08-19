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Руслан Хасбулатов: ГКЧП в августе 1991-го добровольно уступил нам с Ельциным победу. Но мы удержать ее не смогли

19 августа 2018, 14:39  •  62 • В России

- Вопрос такой, Руслан Имранович... 19 августа - годовщина начала путча ГКЧП - это 1991-й. Во-первых, надо нашим радиослушателям и читателям объяснить, что вы лично тогда были на стороне президента Бориса Ельцина. Правильно?

- Это мягкая форма. Не на стороне. Мы были просто единой государственной структурой, руководителями Российской Федерации.

- Вы тогда уже какую должность занимали?

- Я был исполняющим обязанности председателя Верховного Совета, фактически - руководителем Верховного Совета. А незадолго до этого, в июне, Ельцин был избран Президентом Российской Федерации.

- Скажите, столько лет прошло... И вот "Левада-центр" провел опрос среди граждан России. Оказалось, что сегодня большинство россиян не заняли бы ни одну сторону. Они ни на стороне Ельцина и его окружения, ни на стороне Горбачева, ни на стороне ГКЧП, которым руководили Янаев, вице-президент, Крючков, глава КГБ СССР и другие. Почему народ сейчас ни одну из сторон не поддерживает, на ваш взгляд?

- Да по глубокому счету, тогда тоже была приблизительно такая позиция в обществе. В целом.

Если не иметь в виду, скажем, Москву, узкие круги - это либеральная интеллигенция, университетская профессура, студенты, с которым я имел тесные связи, - если этот фактор не принимать во внимание, то можно сделать вывод, что и к тому времени люди уже тоже устали.

И от горбачевских реформ ничего существенного не ожидали, и от Ельцина - тоже.

Почему мы сумели преодолеть ГКЧП?

- Да - почему?

- В силу своей большой активности, во-первых.

И, во-вторых, потому что все-таки там лидеры СССР, которые восстали против Горбачева, не хотели применять кровавые методы. Они были все-таки воспитаны в совсем другой культуре. Это были народные, можно сказать, вожди. Они проливать кровь не хотели, тем более, - депутаты.

Фактически - они уступили нам эту победу. А мы сочли, что это якобы наша победа, наша революция, наша демократия. Это было не правдой.

- Скажите, но ведь кровь все-таки пролилась. Усов, Кричевский, Комарь - совсем молодые парни тогда погибли.

- Пролилась кровь не потому, что… Ребята-то погибли, ну, - проявляли неосторожность...

Это при огромном скоплении воинских частей, при хаотическом их передвижении. Можно было ожидать большего количества жертв - намного. Мы с военными советовались, обсуждали потом...

- А если бы больше было бы жертв? Если бы кровь пролилась, путчисты бы смогли победить хотя бы на время? Или - вряд ли?

- Да нет. Не могли. Потому что действовали они, конечно, из благих побуждений, но - вне закона.

Ведь что меня возмутило? Я-то их всех знал хорошо. У меня были дружеские отношения с ними. Тем более, с Янаевым мы и в комсомоле работали вместе когда-то.

Но дело в том, что они - вместо того, чтобы законным образом вынести эти вопросы на съезд депутатов, на Верховный Совет, посоветоваться с республиками, - взяли и тайно ввели какое-то положение чрезвычайное, сумели как-то отослать на отдых или как там еще, - Горбачева.

И втайне от президента, от своих парламентов начали вот эти манипуляции. Это возмутило многих, в том числе, и меня. А не какая-то излишняя преданность там Ельцину, его идеям, которых, вообще-то, и в помине не было.

- Можно ли сказать, что вы не удержали потом эту победу?

- Как не удержали? Ельцин совершил новый, практически - контрреволюционный переворот. (Речь уже о событиях октября 1993-го. - А.Г.)

Как можно было удержать? Не воевать же Верховному Совету с президентом? Вот и получилось, что все наши замыслы первоначальные, - реформаторские, отработанные учеными, специалистами - были отброшены. И началось вот это хаотическое движение непонятно к какому рынку....

- А новый путч нам не грозит?

- Вот сегодня у нас какое положение?.. А вот я не верю в эти бравурные, знаете, заверения, что у нас все хорошо. Цены на все растут. Проблемы - в медицинском обслуживании, в образовании, в социальной сфере в целом. Напрасно все это скрывать. А тут еще - пенсионная реформа грядет.

Но я бы не сказал, что какие-то путчи нас ждут. Социальные волнения в будущем возможны. И власть уже сейчас должна реагировать, делать поправки - особенно в социальной сфере.

- Ясно. Слава Богу, новый глупый путч типа ГКЧП…

- Нет. Это не грозит. Я совершенно уверен в этом.

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