Руслан Бортник: Про войну с Россией Зеленский не мог не сказать сенатору США

- Лидер незалежной заявил видному республиканцу про важность поддержки Киева со стороны Вашингтона в условиях двух войн — с Россией и с коррупцией.

- Заявления такого рода со стороны высшего политического руководства Украины на встречах с представителями США достаточно традиционны.Подобная риторика должна подтвердить в глазах американцев тот факт, что Украина не меняет вектор своей внешней политики. Что эта восточноевропейская страна остается в зоне политического и финансового влияния Америки.

- Сенатор-республиканец Портман — новый лоббист украинских интересов в высших эшелонах власти США?

- Ранее в высокой активности на украинском направлении он замечен не был. Но после смены администрации в Украине и на фоне того, что происходит смена фигур в США в отношении Украины — отозвали посла в Киеве Иванович, да и Волкер, вероятно, может быть отозван — то возможно, именно Портман станет «новым Байденом» во взаимоотношениях двух стран. Таким переговорщиком — я допускаю данный вариант развития событий. Но четких сведений пока нет относительно этого.

Руслан Бортник о Зеленском.

- За что Портман в прошлом году получил украинский орден «За заслуги» третьей степени? Ведь эта награда была еще от Порошенко?

- Скорее всего, речь шла о деятельности так называемых трастовых фондов НАТО. Когда мы анализировали биографию Портмана — возник такой вариант.

- Когда украинский лидер говорит американскому сенатору о двух войнах, он всё-таки расставляет акценты — какая «война" для него главнее?

- Зеленский понимает что заявление о том, что его страна «ведет войну с Россией», является ожидаемым заявлением. В беседе с республиканцем из США — уж точно. Именно такие заявления могут стать основанием для продолжения финансовой поддержки Украины. И политической, впрочем, тоже.

- Но войны Россия с Украиной не ведет, а вот коррупция на Украине - есть, и она кажется непобедима.

- Полагаю, для самого Зеленского внутренняя ситуация важнее. А внутренняя ситуация в государстве в значительной степени зависит от баланса между Востоком и Западом страны. Этот баланс Зеленский пытается выдержать как минимум до парламентских выборов. И он говорит всем, кто приезжает в Киев то, что они хотят услышать. Настоящего Зеленского мы услышим только после завершения парламентских выборов.

- Так Зеленский же подчеркнул на встрече с Портманом, что новый парламент надо формировать как можно быстрее, чтобы скорее появилось и новое правительство — именно в условиях означенных им «двух войн». Для него важна поддержка США в его противостоянии с нынешней Радой?

- Нельзя говорить так однозначно. Для Зеленского принципиально важно, чтобы США не работали против него в проведении внутренней политики так, как они в своем время работали против Януковича. А в дальнейшем позиция Зеленского в отношениях с США может меняться. И быть все более и более конкурентной. И все более неприятной для США. Для него сейчас важно именно невмешательство США во внутренние дела Украины — чтобы ему выиграть парламентские выборы. Ключевое слово - «невмешательство».

- Первый зарубежный визит Зеленского будет в Брюссель?

- Да, это визит не в Бельгию, а в штаб-квартиры двух крупнейших организаций — НАТО и Евросоюза. Он должен будет подтвердить лояльность нынешнего украинского политического руководства двум ключевым западным структурам.

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