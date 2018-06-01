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"Рускон" не имеет СП на Украине, якобы возглавляемое причастным к покушению на Бабченко

01 июня 2018, 12:09  •  68 • Украина

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский контейнерный оператор "Рускон" не имеет никакого СП на Украине и никак не связан с неким Вячеславом Пивоварником, имя которого упоминается в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил ТАСС представитель "Рускона".

Накануне интернет-издание The Bell сообщило, что Пивоварник, которого предполагаемый организатор покушения на Бабченко Борис Герман назвал среди причастных к подготовке этого преступления, в 2012-2016 годах был гендиректором украинского ООО "Рускон-Украина".

"В 2012-2013 годах мы вели переговоры о создании СП с "Рускон" на Украине, однако СП не было создано в связи с экономической нецелесообразностью. Начиная с 2014 года мы к этой теме больше не возвращались", - сообщил представитель компании в ответе на запрос агентства. Он также добавил, что после того, как переговоры о создании СП были прекращены, "Рускон" потребовал от украинских контрагентов по переговорам никак не использовать название или бренд "Рускона".

Инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко произошла 29 мая, почти сутки его считали мертвым, однако затем на брифинге Служба безопасности Украины объявила, что инсценировала убийство, чтобы раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста, который и сам после этого вышел к прессе. При этом глава СБУ объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан, его имя установлено, а заказчики находятся в России.

Позднее на суде появился предполагаемый организатор, им оказался директор негосударственного оружейного предприятия Борис Герман, который отрицал все обвинения и назвал себя двойным агентом, который якобы работает на спецслужбы как Украины, так и РФ. Москва же назвала обвинения в адрес страны очередной провокацией Киева.

"Рускон" - крупный контейнерный перевозчик, входящий в состав транспортно-логистической группы компаний "Дело", контролируемой предпринимателем Сергеем Шишкаревым.

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