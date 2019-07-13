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«Рушится вся версия»: постпред России в ОЗХО заявил о попытках Запада скрыть правду о «химатаке» в Думе
13 июля 2019, 01:39 • 73 • В мире
Западные страны намеренно скрывают детали «химатаки» в сирийском городе Дума, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин. На брифинге с участием специалистов он отметил, что ОЗХО оказалась в глубоком кризисе. В ходе мероприятия российские эксперты продемонстрировали новые показания свидетелей из Думы, которые подтверждают, что «химатаки» 7 апреля 2018 года не было. По словам очевидцев, обнаруженные рядом с местом «нападения» тела заранее привезли боевики. Опрошенные RT эксперты не исключают, что инсценировкой «химатак» регулярно занимается скандально известная организация «Белые каски».
Последствия «химатаки» в Думе Reuters © Ali Hashisho
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) находится в глубоком кризисе. Такую точку зрения высказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
По его словам, Москва рассчитывает, что ОЗХО вернется к нормальной работе.
«ОЗХО переживает глубокий кризис — разлад её деятельности, предельная политизация. И это не сегодня случилось, а гораздо раньше. Полностью забыта практика принятия консенсусных решений», — заявил он в пятницу в ходе брифинга «Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?».
По словам Шульгина, западные партнёры делают всё, чтобы скрыть правду о ситуации в сирийской Думе. Он сказал, что Россия предлагала техсекретариату ОЗХО провести широкий брифинг с участием всех экспертов по инциденту в Думе, но получила отказ.
Поспред РФ при ОЗХО сказал, что при таком сценарии может выясниться, что никакой химической атаки не было.
В брифинге, который состоялся в Нидерландах 12 июля, приняли участие представители Министерства обороны РФ, российские эксперты и посол России в Нидерландах.
Шульгин в качестве примера ситуации в ОЗХО привёл обстоятельства публикации доклада миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Документ был опубликован 1 марта 2019 года и касался расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.
По его словам, в опубликованном докладе выводы «были сформулированы таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причастности сирийских властей».
В документе утверждалось, что при предполагаемой химатаке на Думу 7 апреля 2018 года использовалось токсичное вещество, вероятно, хлор. Также из документа следовало, что два баллона с отравляющим газом были сброшены с воздуха. Это позволило обвинить в случившемся правительственные войска Сирии, поскольку боевики авиацией не располагали.
Тогда организация «Белые каски» обвинила правительственные войска Сирии в химической атаке против мирного населения. Под этим предлогом через неделю США, Великобритания и Франция нанесли авиационные и ракетные удары по САР.
В свою очередь, за несколько недель до инцидента в Думе представители России предупреждали о готовящейся боевиками инсценировке атаки с применением химического оружия.
Впоследствии информацию о применении сирийской армией химоружия опровергали сами местные жители, в том числе в интервью представителям западных СМИ. В конце апреля 2018 года группа жителей Думы выступили перед членами ОЗХО с заявлением, что ролик «Белых касок» о применении химоружия, на основании которого были произведены авиаудары западных стран по Сирии, является постановочным.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели посетили Думу 9 апреля и также не нашли там следов применения химического оружия. Кроме того, в руки журналистов попал документ с экспертизой, составленной инженером ОЗХО Иэном Хендерсоном, в котором говорится, что баллоны с газом, вероятнее всего, были доставлены вручную.
США и их союзники и в целом коллективный Запад буквально превратили ОЗХО в инструмент давления на Россию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.
По мнению Андрея Кошкина, опубликованный 1 марта 2019 года доклад экспертов ОЗХО о якобы имевшем место случае химатаки в сирийской Думе был специально «заказан» как ответ на разоблачение постановки «Белых касок».
«После того, как наши СМИ показали ребят, которые снимались в этих роликах и говорили, что химатаки не было, Западу и понадобилось мнение ОЗХО, чтобы технически подтвердить информацию, озвученную в роликах, — отметил Кошкин. — Ведь именно на основании их Асада обвинили в преступлениях против собственного народа, а президент США Дональд Трамп даже отдал приказ бомбить Сирию».
«Тела были привезены извне»
На брифинге в Нидерландах директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о новых опросах жителей Думы, из которых следует, что химатаки не было.
По его словам, полученные выводы построены на основе интервью с людьми, которые жили и живут не просто в доме, но и на той самой лестнице, где якобы произошла «атака».
По его словам, получены свидетельства, что ни одно из найденных после «атаки» тел не принадлежит жителям данного или других близлежащих домов.
«Подтверждено, что эти тела были привезены извне, и эти люди каким-то образом погибли или были убиты до этого», — сказал он. Григорьев отметил, что свидетели рассказал о привозе тел боевиками.
Эксперт предположил, что тела были привезены из тюрьмы населённого пункта Аль-Тоба, причём их специально убили, чтобы сфабриковать инцидент.
Запад заинтересован в демонизации России и её союзников, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Надо показать, что Россия травит налево и направо своих политических противников — дело Скрипалей в Великобритании— подрывает электоральный процесс. Союзник РФ, Сирия, якобы использует химоружие против мирных жителей», — сказал эксперт в беседе с RT.
По его словам, США заинтересованы в сохранении очага напряжённости на Ближнем Востоке, поскольку им нужна «точка входа» в регион.
«Подобные «факты» химатак, которые якобы осуществлялись с подачи властей САР, позволяют держать Сирию в информационном пространстве, обосновывать ужесточение санкций. Санкции даже могут быть против России, их могут связать с поддержкой Асада, например», — рассказал Блохин.
Производство фейков
«Белые каски» поставили на поток производство фейков о «преступлениях» правительственных войск в Сирии, считает Андрей Кошкин. По его словам, на сегодняшний день никто не заботится о том, что тот или иной ролик будут разоблачать.
«Белые каски» ещё могут проявить себя и поэтому страны Запада и не прекращают их поддержку, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
«Произошла инвестиция в человеческий капитал, разбрасываться ими для Запада бессмысленно, — утверждает Дмитрий Егорченков. — Их потенциал пока до конца не использован не только в Сирии, но и на других территориях».
По словам эксперта «публично осудить «Белые каски» западные власти не могут», несмотря на то, что существует множество доказательств связей этой структуры с террористами.
«Тогда придётся признавать, что они были не в курсе о связях Белых касок с террористами, а это удар по репутации западного разведсообщества, — утверждает Дмитрий Егорченков. — А если западные разведки были в курсе, то получается, что они покрывали террористов, что ещё хуже».
Однако, по мнению Егорченкова, скрыть правду о химатаках в Сирии не удастся.
«Чем успешнее будет развиваться процесс нормализации обстановки в Сирии, появится больше возможностей поехать на место и увидеть всё своими глазами, тем сложнее это будет скрывать».
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