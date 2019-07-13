«Рушится вся версия»: постпред России в ОЗХО заявил о попытках Запада скрыть правду о «химатаке» в Думе

Западные страны намеренно скрывают детали «химатаки» в сирийском городе Дума, заявил постпред России в ОЗХО Александр Шульгин. На брифинге с участием специалистов он отметил, что ОЗХО оказалась в глубоком кризисе. В ходе мероприятия российские эксперты продемонстрировали новые показания свидетелей из Думы, которые подтверждают, что «химатаки» 7 апреля 2018 года не было. По словам очевидцев, обнаруженные рядом с местом «нападения» тела заранее привезли боевики. Опрошенные RT эксперты не исключают, что инсценировкой «химатак» регулярно занимается скандально известная организация «Белые каски».

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) находится в глубоком кризисе. Такую точку зрения высказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, Москва рассчитывает, что ОЗХО вернется к нормальной работе.

«ОЗХО переживает глубокий кризис — разлад её деятельности, предельная политизация. И это не сегодня случилось, а гораздо раньше. Полностью забыта практика принятия консенсусных решений», — заявил он в пятницу в ходе брифинга «Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?».

По словам Шульгина, западные партнёры делают всё, чтобы скрыть правду о ситуации в сирийской Думе. Он сказал, что Россия предлагала техсекретариату ОЗХО провести широкий брифинг с участием всех экспертов по инциденту в Думе, но получила отказ.

Поспред РФ при ОЗХО сказал, что при таком сценарии может выясниться, что никакой химической атаки не было.

«То тогда рушится вся версия западных стран и США, значит тогда они действительно нарушители международного права. Ой, как не хочется нашим американским партнёрам оказаться в такой роли. Поэтому они всё и делают для того, чтобы правда не всплыла наружу», — сказал Шульгин.

В брифинге, который состоялся в Нидерландах 12 июля, приняли участие представители Министерства обороны РФ, российские эксперты и посол России в Нидерландах.

Шульгин в качестве примера ситуации в ОЗХО привёл обстоятельства публикации доклада миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Документ был опубликован 1 марта 2019 года и касался расследования инцидента в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года.

По его словам, в опубликованном докладе выводы «были сформулированы таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в причастности сирийских властей».

В документе утверждалось, что при предполагаемой химатаке на Думу 7 апреля 2018 года использовалось токсичное вещество, вероятно, хлор. Также из документа следовало, что два баллона с отравляющим газом были сброшены с воздуха. Это позволило обвинить в случившемся правительственные войска Сирии, поскольку боевики авиацией не располагали.

Тогда организация «Белые каски» обвинила правительственные войска Сирии в химической атаке против мирного населения. Под этим предлогом через неделю США, Великобритания и Франция нанесли авиационные и ракетные удары по САР.

В свою очередь, за несколько недель до инцидента в Думе представители России предупреждали о готовящейся боевиками инсценировке атаки с применением химического оружия.

Впоследствии информацию о применении сирийской армией химоружия опровергали сами местные жители, в том числе в интервью представителям западных СМИ. В конце апреля 2018 года группа жителей Думы выступили перед членами ОЗХО с заявлением, что ролик «Белых касок» о применении химоружия, на основании которого были произведены авиаудары западных стран по Сирии, является постановочным.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели посетили Думу 9 апреля и также не нашли там следов применения химического оружия. Кроме того, в руки журналистов попал документ с экспертизой, составленной инженером ОЗХО Иэном Хендерсоном, в котором говорится, что баллоны с газом, вероятнее всего, были доставлены вручную.

США и их союзники и в целом коллективный Запад буквально превратили ОЗХО в инструмент давления на Россию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

«Критика нашего представителя объективна и раскрывает механизм превращения ОЗХО в структуру по линчеванию России перед всем миром», — подчеркнул эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, опубликованный 1 марта 2019 года доклад экспертов ОЗХО о якобы имевшем место случае химатаки в сирийской Думе был специально «заказан» как ответ на разоблачение постановки «Белых касок».

«После того, как наши СМИ показали ребят, которые снимались в этих роликах и говорили, что химатаки не было, Западу и понадобилось мнение ОЗХО, чтобы технически подтвердить информацию, озвученную в роликах, — отметил Кошкин. — Ведь именно на основании их Асада обвинили в преступлениях против собственного народа, а президент США Дональд Трамп даже отдал приказ бомбить Сирию».

«Тела были привезены извне»

На брифинге в Нидерландах директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал о новых опросах жителей Думы, из которых следует, что химатаки не было.

По его словам, полученные выводы построены на основе интервью с людьми, которые жили и живут не просто в доме, но и на той самой лестнице, где якобы произошла «атака».

«Эти люди, в том числе дети и старики, никак не пострадали от самого инцидента, который, как утверждается, имел место, — приводит фрагмент выступления Григорьева ТАСС. — Но, как вы понимаете, хлор не может убивать выборочно, обходить какие-то квартиры».

По его словам, получены свидетельства, что ни одно из найденных после «атаки» тел не принадлежит жителям данного или других близлежащих домов.

«Подтверждено, что эти тела были привезены извне, и эти люди каким-то образом погибли или были убиты до этого», — сказал он. Григорьев отметил, что свидетели рассказал о привозе тел боевиками.

Брифинг «Кто же в действительности применяет химическое оружие в Сирии?» в Гааге.

Эксперт предположил, что тела были привезены из тюрьмы населённого пункта Аль-Тоба, причём их специально убили, чтобы сфабриковать инцидент.

Запад заинтересован в демонизации России и её союзников, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Надо показать, что Россия травит налево и направо своих политических противников — дело Скрипалей в Великобритании— подрывает электоральный процесс. Союзник РФ, Сирия, якобы использует химоружие против мирных жителей», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, США заинтересованы в сохранении очага напряжённости на Ближнем Востоке, поскольку им нужна «точка входа» в регион.

«Подобные «факты» химатак, которые якобы осуществлялись с подачи властей САР, позволяют держать Сирию в информационном пространстве, обосновывать ужесточение санкций. Санкции даже могут быть против России, их могут связать с поддержкой Асада, например», — рассказал Блохин.

Производство фейков

«Белые каски» поставили на поток производство фейков о «преступлениях» правительственных войск в Сирии, считает Андрей Кошкин. По его словам, на сегодняшний день никто не заботится о том, что тот или иной ролик будут разоблачать.

«Белые каски» создают фейки и даже не стараются оправдываться, когда их опровергают. За то время, пока их разоблачают, они могут создать десятки новых роликов, которыми буквально заваливают западного обывателя. Таким образом, инвестиции Соединённых Штатов Америки и их союзников в «Белые каски» окупаются многократно», — констатирует Кошкин.

«Белые каски» ещё могут проявить себя и поэтому страны Запада и не прекращают их поддержку, считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Произошла инвестиция в человеческий капитал, разбрасываться ими для Запада бессмысленно, — утверждает Дмитрий Егорченков. — Их потенциал пока до конца не использован не только в Сирии, но и на других территориях».

По словам эксперта «публично осудить «Белые каски» западные власти не могут», несмотря на то, что существует множество доказательств связей этой структуры с террористами.

«Тогда придётся признавать, что они были не в курсе о связях Белых касок с террористами, а это удар по репутации западного разведсообщества, — утверждает Дмитрий Егорченков. — А если западные разведки были в курсе, то получается, что они покрывали террористов, что ещё хуже».

Однако, по мнению Егорченкова, скрыть правду о химатаках в Сирии не удастся.

«Чем успешнее будет развиваться процесс нормализации обстановки в Сирии, появится больше возможностей поехать на место и увидеть всё своими глазами, тем сложнее это будет скрывать».