«Рушатся жизни детей»: чем опасна сексуализация несовершеннолетних в интернете

Школьники-блогеры восьми и 13 лет оказались в центре скандала. Дети начали встречаться — сперва невинно и по-детски. Но затем всё пошло «по-взрослому» — страстные поцелуи, эротичные объятия и общая постель. Всё это с ведома и полного одобрения родителей дети транслировали в сервисы видеоблогов, породив тем самым новый виток дискуссии о безопасности последних. Как ведут себя несовершеннолетние пользователи в соцсетях и какие угрозы для них таят эти сервисы, выяснял RT.

Рустам (имя изменено. — RT) из Татарстана пользуется TikTok около полугода, у него чуть больше тысячи подписчиков. Ему 13, но выглядит он старше. Мама, по словам мальчика, «пока не знает» об этом увлечении. «Всегда во всём меня поймёт, я уверен», — добавляет молодой человек, говоря о том, что будет, если мама всё-таки узнает.

Правда, в этом легко усомниться. В своих видеороликах мальчик много матерится, курит вейп, употребляет снюс и насвай. Ещё на нескольких видео он публикует липсинки (синхронное открывание рта под музыку, популярный жанр в TikTok. — RT) под песню рэпера Моргенштерна «Розовое вино 2» со словами «сосать — это талант».

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© Seng kui Lim

Этот трек вышел в начале марта и сразу стал вирусным.

Тиктокеры, среди которых немало школьников, устроили по всей стране своеобразный челлендж — под строки песни они изображали непристойные действия, имитирующие оральный секс.

Нередко ролики записывались на фоне ничего не подозревающих родителей, в песне есть строчка «Детка, делай это, будто бы не видит мама».

Челлендж вызвал возмущение, Моргенштерна даже предлагали привлечь к уголовной ответственности за призывы к проституции из-за строчки «Хочешь быть богатой — начинай сосать».

Этим сексуализированный контент с участием несовершеннолетних в приложении не ограничивается. Тверк и другие эротические танцы, в том числе в исполнении совсем маленьких детей, обсуждение секса и имитация сексуальных действий, песни с подчёркнуто сексуальным содержанием без труда можно найти в приложении.

Неудивительно, что подобный контент может притягивать к себе взрослых извращенцев.

В марте общественники из движения «Сдай педофила» обратили внимание на мужчину из Белоруссии, зарегистрировавшегося в TikTok под ником «Серёга».

Он выкладывал десятки видео, где рассказывал, как собирается развратить свою падчерицу.

На одном из видео мужчина и вовсе поведал, как его вдохновляет скопинский маньяк Виктор Мохов и как бы он сам удерживал в плену девочек и издевался над ними.

Что характерно, ролики «Серёги» набирали десятки и даже сотни тысяч просмотров. Впоследствии мужчина сам удалил все свои видео, когда им после жалобы «Сдай педофила» заинтересовались белорусские правоохранители.

TikTok не раскрывает данные своей аудитории, пояснили RT в пресс-службе. Но, по оценкам компании Apple, в прошлом году приложение стало самым популярным в России, а, по данным исследовательской компании Mediascope по состоянию на январь 2021-го, его ежемесячная аудитория превышала 15,6 млн человек.

«Вернулась со свидания с крашем»

Аудитория другого популярного у школьников сервиса — Likee — в России и СНГ на сегодня превышает 15 млн человек. Об этом сообщили RT в пресс-службе компании.

Как и в TikTok, пользователи размещают и просматривают там суперкороткие видео, не дольше одной минуты.

По сравнению с TikTok в приложении гораздо больше детей — в первую очередь из-за яркого дизайна, красочных спецэффектов, предлагаемых встроенным в сервис видеоредактором, и простого интерфейса.

Как и в TikTok, согласно правилам Likee, зарегистрироваться в приложении можно только с 13 лет.

Но в действительности, если выбрать при регистрации возраст от 13 до 17 лет, в рекомендациях сервиса тут же всплывает огромное число роликов с детьми значительно младшего возраста.

В отзывах к Likee на Google Play и App Store постоянно встречаются возмущённые комментарии. «Очень много маленьких детей с трёх до девяти лет»; «Маленькие дети снимают видео интимного характера»; «Очень много порнографии детей меньше 11 лет»; «Почему в вашем приложении не блокируют контент, где дети 8—12 лет надевают вызывающую одежду, где взрослые целуют детей? Вам не кажется, что вы формулируете мнение о том, что педофилия — это нормально?» — негодуют пользователи.

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«Расскажи то, чего не знают твои родители», — говорит на одном из видео в Likee мальчик лет 13 невысокой девчушке в длинном жёлтом парике. «У меня есть парень!» — радостно сообщает девочка, добавляя, что ему 28 лет, а ей — девять.

На другом видео девочка не старше десяти лет с улыбкой рассказывает: «Я вернулась со свидания с крашем (тот, к кому испытывают сильные чувства, объект желания и обожания. — RT), и белое на моём лице — это не майонез».

Ещё на одном 13-летняя лайкерша с подругой, обе ярко накрашенные и в коротких облегающих платьях совсем не по-детски двигают бёдрами, вызывая у зрителей вопрос, куда же смотрят их родители. Через секунду в кадре появляется ответ: довольная мама одной из них, приплясывающая в таком же наряде.

«Подходил к этому как к бизнесу»

Родители в целом зачастую не только не препятствуют сексуализации своих детей в TikTok и Likee, но и приветствуют это.

Яркое подтверждение — недавняя история детей-лайкеров с Украины. Восьмилетняя Яна и 13-летний Саша (имена детей изменены. — RT) вели популярные в приложении аккаунты, у девочки — больше 6 млн подписчиков, у мальчика — больше полумиллиона.

В какой-то момент дети начали встречаться. Но постепенно от невинных обнимашек и держания за ручку они перешли к совершенно «взрослым» отношениям: целовались, прижимались друг к другу и даже спали в одной постели.

Всё это транслировалось в Likee с ведома и одобрения родителей, пока мамой Миланы не заинтересовались украинские правоохранители.

На Ивана, отца восьмилетней лайкерши, по его признанию, тоже поступает немало жалоб. Ролики девочки, которые снимает папа, преимущественно посвящены пол-дэнсу.

«Ей это очень нравится, дома даже поставили пилон», — рассказывает RT Иван. Идея создать дочке аккаунт в Likee принадлежит ему, он же снимает, монтирует и развивает канал.

«Как предприниматель, я изначально подходил к этому как к бизнесу», — поясняет отец девочки.

По его словам, в начале он развивал канал c дочкой на YouTube.

«Но затем там изменились правила для детского контента, стало невозможно набирать просмотры», — продолжает Иван.

Заработать на канале, по его словам, не удалось, и тогда он обратил внимание на Likee. Снимать и монтировать там проще, чем на YouTube, и нет таких ограничений для детского контента.

В комментариях к роликам юной танцорки немало возмущённых её занятием пользователей.

На критику Иван реагирует сдержанно: «Для кого-то пилон — это стриптиз, а для кого-то — вид спорта. Я веду аккаунт и слежу за комментариями, на чистку довольно много времени иногда уходит. Но просто негативные не удаляю, только мат и оскорбления».

На вопрос о потенциальных рисках со стороны сетевых педофилов Иван тоже отвечает философски: «Если человек от любого видео с ребёнком возбуждается, то для него и Instagram, и вообще все соцсети закрыть, а заодно и большинство фильмов».

Сейчас у аккаунта девочки 45 тыс. подписчиков, и её папа говорит, что пока блогерство — скорее хобби и дохода не приносит.

«Но это скорее моё увлечение, чем её», — признаёт мужчина.

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«Рушится психика»

«Я вижу угрозу в том, что многие родители монетизируют контент за счёт своих детей. Они видят, что у ребёнка хорошо получается и что он может зарабатывать неплохие деньги», — рассказывает RT digital-маркетолог, SMM-специалист Юлия Стахива.

И это плохо, поскольку отношения «родитель — ребёнок» перерастают в более коммерческие со временем, подчёркивает эксперт.

«Когда ребёнок приносит вначале $100, потом $1000, родитель понимает, что он может оплатить ему месяц работы. Поэтому вместо того, чтобы самим зарабатывать, многие родители заставляют детей работать на них и создают из этого целую индустрию. В США, например, родители массово выращивают детей-ютуберов, которые зарабатывают огромные деньги, потому что детский контент — самый высокооплачиваемый», — поясняет Стахива.

Родителям, которые развлекаются таким образом, надо знать: рано или поздно это закончится плохо, подчёркивает уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«Либо для них — им может быть вменена административная статья за ненадлежащие исполнение своих родительских обязанностей, а в некоторых случаях и уголовная за вовлечение несовершеннолетнего в действия сексуального характера. Либо для самого ребёнка», — поясняет она.

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Такие действия родителей влекут за собой разрушение жизни детей, убеждена клинический психолог Мария Эрлих.

«Дети, которые подверглись ранней эротизации, участвуя в таких видео, могут достаточно рано начать курить, пробовать спиртное. Особенно если это занятие перерастает в зарабатывание денег, если к этому принуждают родители. Зачастую к 14 годам такие дети успевают попробовать практически всё, начиная от сигарет и заканчивая самоповреждениями. У них могут возникнуть расстройства пищевого поведения, иными словами — рушится психика, и мы получаем во взрослом возрасте глубоко травмированных людей», — поясняет RT психолог.

Эрлих напоминает, что есть и другие угрозы.

«Дети, выкладывающие эротизированный контент, могут столкнуться с шантажистами, которые выманивают интимные фото, а потом вымогают деньги, угрожая обнародованием. Также дети могут стать жертвами педофилов», — считает она.

В обход ограничений

Согласно правилам TikTok, пользователям запрещено публиковать, загружать, транслировать или передавать контент, который «прямо или косвенно изображает половые акты с участием несовершеннолетних, эротические поцелуи, контент с изображением несовершеннолетнего, содержащий тексты песен откровенно сексуального характера», а также «изображающий танцы откровенно сексуального характера с участием несовершеннолетнего, включая тверк, совершаемые самим участником процесса или другим лицом».

Схожие правила и у Likee — правда, их соблюдение осложняет то, что пользователям в России они доступны пока исключительно на английском языке.

«Согласно нашей корпоративной политике, запрещается публикация следующего контента, содержащего физическое или психологическое насилие в отношении несовершеннолетних, поощрение или распространение порнографии детьми, публикации сексуального характера с участием несовершеннолетних, в том числе использование лексики, связанной с сексом и порнографией», — сообщили RT в пресс-службе сервиса.

«Мы не разрешаем пользователям младше 13 лет публиковать контент, общаться в чате и использовать другие функции в одиночку», — подчёркивают представители компании.

На практике эти ограничения срабатывают не всегда.

«Чтобы обойти их, достаточно попросить кого-то из знакомых постарше зарегистрировать аккаунт на себя либо взять у кого-то доступ к нему или даже попросить родителей — не все ведь интересуются, чем занимается в сети ребёнок, — поясняет RT Юлия Стахива. — И запрет публиковать непристойности тоже обходят — когда нецензурную речь пишут, заменяют отдельные буквы на символы, знаки. Есть целый язык жестов в TikTok, под которым маскируют непристойные вещи, чтобы не забанили», — продолжает эксперт.

«Корень проблемы — в семье»

Сексуализированный контент дети выкладывают и сами — как правило, без участия родителей. Но основная масса таких детей делает это не от хорошей жизни, считает Мария Эрлих.

«Скорее, это те ребята, кому негде себя реализовать и у кого есть социальная или педагогическая запущенность, отсутствие полноценного контакта в семье, взаимопонимания, воспитания. Нередко это дети пьющих родителей. Нормальный ребёнок так делать не будет, если только случайно или разово, из любопытства», — считает эксперт.

По мнению лидера всероссийского движения «Сдай педофила» Анны Левченко, маргинальная культура не может повлиять на ребёнка, у которого всё нормально в семье.

«Им хотят подражать те дети, у которых дома не всё в порядке, с воспитанием, с которыми не общаются нормально родители, никто не объясняет, почему опасно раздеваться на камеру, что любой человек может это видео сохранить, распространить», — считает Левченко.

Руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова считает, что приложения нужно запретить.

«Взгляните на этот флешмоб под песню Моргенштерна. Все эти дети — потенциальные жертвы педофилов. Такое ощущение, что эту армию детей специально готовят под какой-то шабаш!» — возмущается она.

«Я сторонник запретов, хоть и понимаю, что это радикально. Но воспитание в принципе — это система поощрений и наказаний, разрешений и запретов. Без этого мы никуда не уйдём, запрещать надо», — убеждена Жгутова.

Говоря о технической возможности осуществить такой запрет, эксперт считает, что это вполне выполнимо.

«Мы не могли представить раньше, что можно запретить курение. Но запретили ведь, и ничего. С казино то же самое. В том же Китае успешно борются с такими явлениями, так что всё зависит исключительно от политической воли. Государство должно воспитывать своих граждан», — считает Жгутова.

Анна Левченко убеждена, что одними запретами делу не помочь.

«Некоторые люди требуют сейчас от Роскомнадзора «всё снести», но это не поможет. Раз появилась такая тенденция среди детей, то как только закроем одно приложение, они перейдут в другое», — поясняет она.

«Я не считаю, что проблема в самих приложениях. Корень проблемы — в семье, и самое простое, с чего можно начать, чтобы решить её, — интересоваться жизнью своих детей, каждый день говорить с ними, хотя бы о том, как у них дела» — считает Левченко.

При грамотном использовании и контроле со стороны родителей Likee и TikTok могут быть полезными ребёнку, считает Юлия Сахива.

«В этих сервисах можно найти друзей, здесь меньше буллинга, чем в реальной жизни. В школе не всем и не всегда удаётся завести дружбу. Детям с особенностями внешности или характера это бывает особенно нелегко. А эти коммьюнити принимают всех и раскрывают уникальные стороны человека, индивидуальность. Здесь нет такого шейминга, как в Instagram, где ты должен быть идеальным и только тогда тебя будут лайкать».

Для многих подростков это хорошая возможность не ощущать себя одинокими, не впадать в депрессию и научиться принимать себя, продолжает Сахива.

«Я знаю немало историй, когда в этих приложениях неординарные дети находили себе друзей и раскрывали таланты», — говорит эксперт.