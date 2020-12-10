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РУСАДА ждут коренные изменения: Экс-глава агентства раскрыл главную угрозу
10 декабря 2020, 22:05 • 66 • Политика
РУСАДА ждут коренные изменения. Появилась информация, что российские Олимпийский и Паралимпийский комитеты планируют выйти из состава учредителей организации. Экс-глава агентства Юрий Ганус заметил, что шаги, направленные на обеспечение независимости РУСАДА, следует приветствовать, однако также раскрыл основную угрозу: "Самое главное, чтобы не было "теневого контроля".
Экс-глава РУСАДА Юрий Ганус в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал изменения, которые в скором времени могут коснуться организации.
Ранее WADA выпустило новый кодекс, согласно которому, новыми учредителями антидопинговых агентств должны быть юридические лица, не имеющие отношения к спорту.
Вскоре после этого появилась информация, что российские Олимпийский и Паралимпийский комитеты планируют выйти из состава учредителей РУСАДА.
Он добавил, что, несмотря на главный принцип олимпизма, провозглашающий мир и спорт, политика и спорт в настоящее время неразрывно связаны, и с этим приходится считаться.
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