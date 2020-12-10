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РУСАДА ждут коренные изменения: Экс-глава агентства раскрыл главную угрозу

10 декабря 2020, 22:05  •  66 • Политика
РУСАДА ждут коренные изменения. Появилась информация, что российские Олимпийский и Паралимпийский комитеты планируют выйти из состава учредителей организации. Экс-глава агентства Юрий Ганус заметил, что шаги, направленные на обеспечение независимости РУСАДА, следует приветствовать, однако также раскрыл основную угрозу: "Самое главное, чтобы не было "теневого контроля".
Экс-глава РУСАДА Юрий Ганус в беседе с корреспондентом Царьграда прокомментировал изменения, которые в скором времени могут коснуться организации.
Ранее WADA выпустило новый кодекс, согласно которому, новыми учредителями антидопинговых агентств должны быть юридические лица, не имеющие отношения к спорту.
Вскоре после этого появилась информация, что российские Олимпийский и Паралимпийский комитеты планируют выйти из состава учредителей РУСАДА.
Время для каких-то косметических действий прошло давным-давно. Нужны реальные, действенные изменения. Необходимо обеспечить независимость РУСАДА. Но я бы не стал акцентировать внимание только на нашей организации - этот вопрос касается всех аналогичных агентств во всём мире. Поэтому новые меры надо воспринимать как нормальные, но самое главное, чтобы не было "теневого контроля". Очень важно отметить, что при независимом национальном антидопинговом агентстве повышается доверие к российским спортсменам. Здесь прямая закономерность, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он добавил, что, несмотря на главный принцип олимпизма, провозглашающий мир и спорт, политика и спорт в настоящее время неразрывно связаны, и с этим приходится считаться.
В современном мире спорт - это проекция достижений страны. Заметьте, какую политическую остроту приобретает спорт: команды отдельных стран иногда даже специально разводят по разным группам в игровых видах. Все смотрят на достижения, на медальные зачёты, места государств в них. Это тоже, конечно, нужно учитывать, - подытожил Ганус.
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