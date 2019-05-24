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РУСАДА полностью восстановлена в правах - министр спорта России
24 мая 2019, 15:39 • 7 • Политика
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА полностью восстановлена в правах. Больше вопросов к российской антидопинговой системе нет.
Павел Колобков в интервью РИА Новости расшифровал заявление WADA от 20 сентября, где подводились итоги проверки РУСАДА. По словам Колобкова, теперь вопросов к российскиой системе нет. Все санкции в отношении РУСАДА отменены.
В то же время, нельзя сказать, что на внутреннем уровне все проблемы решены. По словам Колобкова, предстоит вернуть реноме лаборатории.
"Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения", - отметил министр.
Напомним, ранее Россию обвиняли в снабжении спортсменов допингом на государственном уровне. Доказательств не приводли, однако скандал все равно был раздут.
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