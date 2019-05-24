РУСАДА полностью восстановлена в правах - министр спорта России

Павел Колобков в интервью РИА Новости расшифровал заявление WADA от 20 сентября, где подводились итоги проверки РУСАДА. По словам Колобкова, теперь вопросов к российскиой системе нет. Все санкции в отношении РУСАДА отменены.

В то же время, нельзя сказать, что на внутреннем уровне все проблемы решены. По словам Колобкова, предстоит вернуть реноме лаборатории.

"Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения", - отметил министр.

Напомним, ранее Россию обвиняли в снабжении спортсменов допингом на государственном уровне. Доказательств не приводли, однако скандал все равно был раздут.