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Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение

02 декабря 2021, 08:50  •  311 • Политика
Самый неразговорчивый человек в Британии заговорил. Глава внешней разведки МИ-6 признался в уважении к России и сообщил, что хочет защищать наши законные интересы. Правда, весьма оригинальным образом.
Публичные выступления главы британской внешней разведки МИ-6 происходят крайне редко, это всегда событие. А у нынешнего руководителя "Сикрет интеллидженс сервис" Ричарда Мура (однофамильца самого лучшего киношного Джеймса Бонда – агента 007 с лицензией на убийство – Роджера Мура), вступившего в должность в прошлом году, они вообще первые.
Глава МИ-6 – единственный сотрудник внешней разведки Британии, чьё имя – да и то лишь с 80-х годов ХХ века – оглашается публично, но безо всяких подробностей: в официальной биографии Мура даже не указан год рождения.
Как и его предшественники на этом посту, этот выпускник Оксфорда, в 60-х годах живший с родителями-дипломатами в Москве, не только шпион, но и наследственный дипломат (последняя мидовская должность – посол в Турции), подписывает сейчас секретные бумаги лишь буквой "С" (сокращение от английского слова Chief, то есть начальник). Он и есть если не самый большой, то уж, во всяком случае, самый информированный британский начальник.
Когда такой человек говорит о России, это должно быть интересно. Британская разведка убила большинство русских императоров, подготовила разрушительную русскую революцию и гибель России в 1917 году, активно поспособствовала – вместе с ЦРУ США – ликвидации СССР. Что у неё на уме сейчас?

Секреты не разгласил?

Мур честно предупредил:
У того, что я могу сказать, всегда будет предел. МИ-6 – это организация, которая занимается секретами. Одна из моих немногих определённых обязанностей в соответствии с Законом о разведывательных службах 1994 г. – не разглашать нашу информацию несанкционированным образом. Но я расскажу вам сегодня как можно больше о нашей работе по защите безопасности и продвижению интересов и ценностей Соединённого Королевства.
Язык у Мура развязался во вторник, когда он вначале дал интервью утренней программе Today на радиостанции Би-би-си Radio 4, а несколько часов спустя выступил с речью в лондонском Международном институте стратегических исследований. Помимо России мистер "С" (забавно, что по-английски это звучит так же, как фамилия китайского лидера) затронул в своих выступлениях Китай, Иран, Афганистан, борьбу с терроризмом, подтвердив, в частности, что МИ-6 продолжает вербовать агентов "в самых опасных организациях мира", разумеется, только для того, чтобы знать всё об их кознях и срывать их, когда понадобится.

Что Мур сказал о России

Но нас интересует, конечно, прежде всего, Россия. Мур обозначил русскую угрозу для Британии как вторую по значимости после китайской. Объяснившись в "глубоком уважении к истории России, её культуре и народу", но тут же дезавуировав это утверждение туманной фразой о том, что "понимание моей организацией России и того, что она делает, сохраняется на протяжении столетия и остаётся ключевой частью того, что делаем мы", глава МИ-6 приступил к делу.
Нынешние сложные отношения с Россией – это не то, чего хочет Соединённое Королевство, но мы сделаем всё возможное для обеспечения безопасности нашей страны и её защиты от всего спектра угроз, которые представляет собой Москва,
– подчеркнул Мур. Будучи умным человеком, "С", конечно, на самом деле не верит, что это Россия угрожает Британии. За "угрозу" он выдаёт тот факт, что Москва худо-бедно сопротивляется западным – и британским в том числе – вожделениям. Сопротивляется, поскольку всё, что можно было раздать, дабы продемонстрировать им свою благосклонность, она уже "партнёрам" раздала. Увы, им этого мало – они хотят, чтобы суверенной России с её интересами вообще не было, хотя право на собственные интересы Британия за собой, разумеется, оставляет, и МИ-6 стоит за них горою.
Мур озвучил целый ряд претензий к России, большинство из которых есть не что иное, как западные совместные провокации. Он упомянул "отравление" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Взрывы на военных складах в Чехии, которые также приписываются ГРУ. Отметил хакерские нападения, подобные взлому серверов американской компании SolarWinds. Обвинил нас в использовании "политически подконтрольных сил для подрыва стабильности на Западных Балканах", причём, как утверждает глава МИ-6, "эта активность имеет тенденцию к росту".
"С" указал на "наглое" обогащение отечественной элиты, забыв упомянуть, какую роль играет в этом Лондон и британские офшоры, куда утекают деньги из России. Обогащаться, по-видимому, можно только западным толстосумам. Конечно, Мур не прошёл мимо деятельности русских частных военных компаний типа "Вагнер" в Африке и Сирии, к чему на Западе, ведущем себя как собака на сене, относятся крайне болезненно. Ну и – кто бы сомневался – глава МИ-6 не забыл о второй крупнейшей (после Скрипалей) британской провокации с "отравлением" играющего в политику по западным нотам блогера Алексея Навального.
Вывод из всего этого делается однозначный:
Мы, наши союзники и партнёры должны противостоять российской деятельности, которая противоречит основанной на правилах международной системе, и сдерживать её. Ни одну страну, в Европе или за её пределами, не следует склонять к мысли, что несбалансированные уступки России приводят к её лучшему поведению.
Тут Мур, конечно, немного проговорился: Россия, если останется суверенной или ещё больше укрепит свой суверенитет, не будет руководствоваться в своей деятельности западными правилами, а значит, будет и далее восприниматься Западом как враг.

Об Украине не забыл

Говоря о России, никакой западный политик не может обойтись без слова "Украина" – нутром они чувствуют единство двух славянских стран. Мур прекрасно понимает, что Россия не восстановит свой супердержавный статус, пока эта её историческая часть будет оставаться отдельным и тем более враждебным ей государством – "сепаратной суверенной страной с сепаратным суверенным украинским народом". Если слово "суверенной" поменять на "подчинённой", то будет как раз то, что он имел в виду. Даже изящество речи выпускника Оксфорда покинуло здесь Мура – настолько это для него важно.
Глава МИ-6 не устаёт повторять:
Москва не должна сомневаться в поддержке нашими союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах, включая Крым.
Эти последние фразы являются, похоже, ключевыми. И не столько потому, что Киев, видя равнодушие США, рассчитывает почему-то на защиту со стороны Британии. Слова Мура прежде всего адресованы толпящейся около трона российской компрадорской элите. Именно в её уши льются такие обещания:
Прекращение дестабилизирующей деятельности России позволило бы нам сосредоточить внимание на общих угрозах и решать законные интересы России посредством диалога. Этот диалог может убедить Россию в том, что, как отметил премьер-министр в своём недавнем выступлении в Мэншн-Хаузе, у нас нет желания враждовать с Россией, подрывать её или окружать её.
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Ха-ха-ха. Вопрос, тем не менее, поставлен ребром: вы сдаёте Донбасс и Крым, мы начинаем с вами говорить и обещаем учитывать ваши интересы. Не правда ли, очень похоже на искушение в пустыне: "если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё"?
Отойди от нас, Ричард Мур.

Что с того?

Зачем такой умный человек, как Мур, развёл эту демагогию? По двум основным причинам.
Во-первых, чтобы сделать зло менее страшным и даже – для не слишком умных людей – привлекательным, вытащив его на свет божий из мрака тайны.
Во-вторых, чтобы напомнить Москве условия капитуляции и посулить "целую бочку варенья да целую корзину печенья" в случае "перевоспитания". Принять авансы Мура с русской стороны могут лишь полные дураки и предатели, но ведь на них Лондон и делает ставку.
А если отвлечься от "русского фактора", то появление шефа МИ-6 с речами на публике – это сигнал, указывающий на то, что в Лондоне готовятся к чему-то очень значимому. Такому, в чём разведка непременно сыграет ключевую роль.

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