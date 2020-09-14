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Рупор японской русофобии? В Японии избран новый премьер
14 сентября 2020, 12:30 • 119 • Политика
В Японии избран новый премьер-министр. Неужели им стал негласный рупор японской русофобии?
Ожидается, что 16 сентября Суга будет утверждён в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента.
Отметим, что, будучи избранным председателем правящей партии, Суга сменил на этом посту премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку.
Напомним, что в начале сентября Суга высказался о Курильских островах. Он заявил, что японцы по-прежнему будут требовать Курилы, несмотря на уход предыдущего премьера.
По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, Суга - это ставленник Абэ, его ближайший сподвижник, начиная с 2012 года, когда тот повторно пришёл к власти. То есть Суга фактически являлся рупором политики, которую проводил Абэ, на внутреннем фронте, на внешнем фронте, в сфере экономики, в двухсторонних отношениях с различными странами. Однако он не только озвучивал политический курс Абэ, но и поддерживал его, в рамках партии, в рамках кабинета министров, фактически стопроцентно.
"Так что можно сказать, что это полный преемник Абэ, и он будет во всех отношениях проводить на 100% тот курс, который проводил Абэ. В том числе на российском направлении", - сказал Валерий Кистанов в интервью Царьграду.
Кистанов не ожидает каких-либо заметных изменений в отношениях России и Японии. Единственное, что может измениться, предполагает эксперт, - это риторика. Абэ стоял на позиции "два острова плюс альфа". Под "альфой" понимаются переговоры по двум оставшимся островам. А Суга может перейти на позицию "четыре острова".
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