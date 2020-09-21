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Рупор лжи: Как основатели Nexta разоблачили свои же фейки о бунтах в Белоруссии

21 сентября 2020, 21:25  •  119 • Политика
Основатель главного подстрекателя протестов в Белоруссии – оппозиционного Telegram-канала Nexta Степан Путило и главред канала Роман Протасевич в интервью российскому журналисту Юрию Дудю случайно выдали свои секреты и разоблачили собственные фейки. Ребята назвали себя рупором информации, но оказались рупором лжи?
Автор:
Александра Ганга

Зачем Дудь поехал в Польшу?

Юрий Дудь, известный своими грёзами о смене власти в России, не смог пройти мимо протестов в соседней Белоруссии и отправился... нет, не в Минск, а в Польшу. Как оказалось, именно в Варшаве бьётся сердце белорусских протестных настроений. Иначе Telegram-канал Nexta ("Нехта"), ратующий за свержение президента Александра Лукашенко и подливающий масла в огонь фейками, и не назвать.
Трудно сказать, какую именно цель преследовал Дудь – хотел ли понять суть оппозиционных настроений, пропиарить молодых "революционеров" или набраться у них опыта, но что-то явно пошло не так. Мало у кого из зрителей сложилось впечатление, что ребята ратуют за правду и справедливость, а не за деньги и интересы третьей стороны.
Основатель канала 22-летний Степан Путило и главный редактор Роман Протасевич оказались совершенно не готовы к каверзным вопросам, растерялись и выдали всю подноготную своей деятельности.
Например, на вопрос о визите премьера Польши Матеуша Моравецкого в офис "Нехты" проговариваются о сторонней координации публикаций канала.
Они там в этих чатах, где все планы придумываются и всё (остальное), – там сказали: ни в коем случае не пулять фото (не публиковать),
– сказал Путило.
Фото: Основатель канала "Нехта" Степан Путило/скриншот/YouTube/вДудь
Также оказалось, что для Nexты постить дезинформацию – дело житейское, призывать к расправам, забывать о морали и этике – так на войне все средства хороши, да и пропаганда у них "хорошая", не то что у госСМИ, понимать надо. Существует же оппозиционная редакция не только на средства от неравнодушных подписчиков и от рекламы, но и на польские злотые.

Фейки

Начал интервью Дудь с предоставления ребятам возможности обелить себя за ложь о прибытии российского спецназа для разгона демонстрантов в Минске. Путило с улыбкой объяснил, что на видео плохого качества шеврон на одном из силовиков будто бы очень походил на российский, а проверять информацию не стали, доверились подписчикам. Ну, с кем не бывает? Может, и можно было закрыть глаза на одну ошибку, но ведь ложь на просторах Neхты – не редкость.
Так, Telegram-канал "Саваничи" обратил внимание на то, что Дудю Путило заявил о 7–10 тысячах протестующих в Минске в день выборов президента. Хотя 9 и 10 августа Neхта сообщал о 100 тысячах. Также был и пост с видео, на котором вероятно психически нездоровый человек вредит себе перед зданием милиции. В подписи автора канала заявили, что мужчина уничтожает себя в знак протеста, но... позднее эти слова убрали.
Тем не менее Юрий Дудь на жёсткую риторику канала внимание обратил. Блогер поинтересовался, не разжигают ли ненависть и не являются ли пропагандой заявления о "лукашистах", "фашистах", "карателях", а также призывы к сжиганию силовиков. И тут молодые оппозиционеры снова выдали себя, отметив, что они же не просто СМИ, они политики. Получается, справедливое и честное освещение событий для них не главное, куда важнее свергнуть власть, которая не по нраву.
Путило прямым текстом указал, что ведёт информационную войну и будет использовать любые средства, чтобы добиться цели. Ведь пропаганда его канала – хорошая, идейная, а вот российские СМИ якобы пропагандируют не то, что нужно.

Опыт Майдана в Nexта

Отвечая на вопросы Дудя о нашей стране, создатель Neхта постарался не казаться слишком антироссийским. Аккуратно заявил, что проблемы есть, ведь санкции "не просто так ввели". Однако призывы разорвать связи с Москвой и уйти на Запад, в Европу, представители белорусской оппозиции, в том числе главред Протасевич, озвучивали многократно.
Протасевич, как оказалось, о революции мечтал ещё со времён Майдана. Даже отправился помогать соседям, но получил по голове от украинских бойцов "Беркута". Тем не менее ещё год он работал в зоне АТО, даже ранен был.
Фото: Главред "Нехты" Роман Протасевич/скриншот/YouTube/вДудь
Примечательно, что на протяжении всего интервью ни Путило, ни Протасевич не приводят реальных фактов, апеллируя лишь слухами и неподтверждёнными домыслами о том, что у Лукашенко якобы психическое расстройство, что в Белоруссии якобы есть тайные тюрьмы, что Лукашенко якобы напугал президента России Владимира Путина западным вмешательством, выпрашивая поддержку.
Неумелые отговорки и слабую позицию высмеяли как простые зрители, так и эксперты, отметив, что Nexта себя окончательно дискредитировал.

"Пропагандистская бредятина"

Кстати, Путило спокойно рассказывает об обучении в белорусской гимназии, которую содержит Польша, да и говорит борец за лучшую жизнь белорусов почему-то с ярким польским акцентом, указал телеведущий Владимир Соловьёв.
"Курирование от польского правительства, встреча с польским премьером не вызывает у людей вопросов, типа, а чего, поддержка такая. Внешнее вмешательство? Ну, а чего такого? Это же хорошая поддержка, правильное вмешательство", – сыронизировал он.
Обратил ведущий внимание и на саморазоблачение редакции.
"Типа. Ну, вот нас четыре человека работают всего. Через час интервью: у нас целый отдел мониторит инсайды от белорусских спецслужб; а вот там ещё вокруг нас охрана, кто это – я не знаю, мне неинтересно, может, польские спецслужбы, а может, просто хорошие люди".
Кроме всего прочего, в интервью Дудю Путило сообщил, что про оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую непроверенные данные публиковать не станет. Вдруг её подставили или накачали чем-то?
Такие стандарты удивили блогера Николу Саваничи.
"А о ста тысячах протестующих (когда он сам признался, что их было не более десятка тысяч), или о русском спецназе, разгоняющем белорусских протестующих, или ещё о куче разных фейков, которые выгодны Nexta, – можно и без миллиона проверок публиковать. Это же другое", – написал он в Telegram.
Не прошла мимо интервью белорусских оппозиционеров и известная на Украине журналист Олеся Медведева. По её мнению, контент авторов Nexтa – "пропагандистская бредятина", которая подаётся "тупо и топорно".
Амбиции и ещё раз амбиции малолетних эгоистов, которые в этой жизни ничего не видели, кроме своего прекрасного отражения в зеркале. Рубят бабки, параллельно борясь с "диктаторским режимом"... Ничего не предлагают построить. Только ломать. Только уничтожать и сровнять с землей. Плевать на судьбы людей. Им на самом деле плевать на страну,
Роуминг отменят до конца года? Госсекретарь Союзного государства отчитался о прогрессе
– поделилась она мнением в соцсетях.
Простые пользователи тоже согласились с тем, что представляемые Nехтa данные стоит потом перепроверять, а некоторые отметили, что разочаровались, так как на самом деле верили в честность канала.
"На фоне Степана Путило из Nexta даже Дудь предстал интеллектуалом", – написал Andrew_zett.
"Дудь – это агент Кремля, который вывел на чистую воду этих польских наймитов из Nexta", – пошутил @geraldos4.
"М-да-а-а... Я был лучшего мнения об этом канале. Спасибо, Юра, ты показал, что они дурачки с подростковым ЧСВ", – добавил @mourasbus.

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