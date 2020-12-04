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Рунет поправят в соответствии с морально-этическими нормами. Путин принял решение
04 декабря 2020, 17:35 • 50 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что на интернет должны распространяться те же морально-этические нормы, выработанные человечеством, что действуют как в обществе, так и на законодательном уровне.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании конференции по развитию искусственного интеллекта. В том числе, Путин затронул вопрос морально-этических норм, которые должны распространяться и на электронное пространство. Речь идёт о нормах, которые вырабатывались в нашем обществе тысячелетиями.
"На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор, - подчеркнул Владимир Путин. - Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы".
Тот факт, что мы имеем дело с новой сферой деятельности, с новыми системами, не должен расслаблять, уверен Путин. Напротив, все меры должны применяться в полном объёме.
Тут стоит добавить, что часть правовых мер в интернет-пространстве сегодня не может быть применена. Например, пробел пытаются восстановить в вопросе взаимоотношений с американской корпорацией Google, которая, фактически, применяет западные санкции на территории России. Чтобы у страны был инструмент для отражения подобных атак, законодатели внесли норму в Госдуму и намерены её принять. Из-за отсутствия инструмента Google продолжает блокировать контент и целые средства массовой информации на своих платформах. В том числе, был заблокирован канал-миллионник Царьграда на YouTube.
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