Румынская праворадикальная партия «Альянс за единение всех румын» (AUR) показала впечатляющий результат на прошедших парламентских выборах, набрав почти 9% голосов. Успех тем более значительный, что партия основана всего год назад.

«Румыны сыты воровством, ложью и забвением национальных ценностей. Мы христианская, националистическая и патриотическая сила»,

– заявил лидер AUR Георге Симион.

Успех AUR связывают тем с тем, что новая партия умело использовала распространённые в народе настроения – недовольство Евросоюзом, ущемляющим суверенитет Румынии, выступления против разрушения семьи, гнев по поводу воровства в политических верхах. AUR известна также воинственными высказываниями в адрес трансильванских венгров, требующих автономии.

«AUR привнесёт в парламент и публичное пространство экстремистские лозунги»,

– считает профессор политических наук Бухарестского университета Клаудиу Туфис (Claudiu Tufis).

Однако значительная часть румынского общества устала от евроинтеграционной идеологии властей, и критика кандидатами от AUR нашла отклик в душе многих избирателей. Их симпатии к новой партии подстёгивают также требования AU обновить политическую элиту Румынии.

«Политический класс нуждается в обновлении. Большинство граждан, особенно молодёжь, не приемлют то, что представляет из себя старая политическая элита. Каждое государство должно обладать собственной идентичностью и быть представлено патриотами, которые кроме экономики, культуры и социальной сферы, отстаивают интересы семьи, чётко обозначенные конституцией и религией…»

– заявляет Георге Симион.

«После каждого периода тесного сотрудничества с Западом мы видим, как появляется движение отрицания модернизации или по крайней мере движение за снижение её темпов. Румыны, воспринимающие модернизацию как угрозу их стране, с готовностью объединились под одним флагом»,

– прокомментировал успех AUR бывший сотрудник румынских спецслужб Юлиан Фота (Iulian Fota).