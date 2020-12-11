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«Румыны сыты воровством, ложью и забвением национальных ценностей»

11 декабря 2020, 13:40  •  79 • В мире
Румынская праворадикальная партия «Альянс за единение всех румын» (AUR) показала впечатляющий результат на прошедших парламентских выборах, набрав почти 9% голосов. Успех тем более значительный, что партия основана всего год назад.
«Румыны сыты воровством, ложью и забвением национальных ценностей. Мы христианская, националистическая и патриотическая сила»,
– заявил лидер AUR Георге Симион.
Успех AUR связывают тем с тем, что новая партия умело использовала распространённые в народе настроения – недовольство Евросоюзом, ущемляющим суверенитет Румынии, выступления против разрушения семьи, гнев по поводу воровства в политических верхах. AUR известна также воинственными высказываниями в адрес трансильванских венгров, требующих автономии.
«AUR привнесёт в парламент и публичное пространство экстремистские лозунги»,
– считает профессор политических наук Бухарестского университета Клаудиу Туфис (Claudiu Tufis).
Однако значительная часть румынского общества устала от евроинтеграционной идеологии властей, и критика кандидатами от AUR нашла отклик в душе многих избирателей. Их симпатии к новой партии подстёгивают также требования AU обновить политическую элиту Румынии.
«Политический класс нуждается в обновлении. Большинство граждан, особенно молодёжь, не приемлют то, что представляет из себя старая политическая элита. Каждое государство должно обладать собственной идентичностью и быть представлено патриотами, которые кроме экономики, культуры и социальной сферы, отстаивают интересы семьи, чётко обозначенные конституцией и религией…»
– заявляет Георге Симион.
«После каждого периода тесного сотрудничества с Западом мы видим, как появляется движение отрицания модернизации или по крайней мере движение за снижение её темпов. Румыны, воспринимающие модернизацию как угрозу их стране, с готовностью объединились под одним флагом»,
– прокомментировал успех AUR бывший сотрудник румынских спецслужб Юлиан Фота (Iulian Fota).
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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