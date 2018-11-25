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Румынский суд отбирает у румынских венгров церковное имущество

25 ноября 2018, 20:54  •  61 • В мире
Венгры Трансильвании требуют от Бухареста воссоздания Венгерского автономного округа
Будапешт назвал шокирующим и недопустимым решение Верховного суда Румынии о передаче в собственность румынского государства знаменитого коллегиума им. Иштвана Мико с венгерским языком обучения в городе Сфанту Георге.
Коллегиум принадлежал реформаторской церкви, традиционными приверженцами которой являются венгры-секеи, чья численность в Румынии составляет 1,2 млн. (6,5% от всего населения страны). Реформаторская церковь в Румынии воспринимается как «венгерская» церковь.
В 1948 г. коллегиум был передан в собственность государства, но в 2002 г. его вернули венгерским реформатам (протестантам-кальвинистам). Однако это решение было объявлено румынской прокуратурой «коррупционным», члены комиссии, причастные к передаче коллегиума, получили условные тюремные сроки. В 2016 г. венграм-секеям в очередной раз было отказано в праве собственности на коллегиум.
Реформаторская церковь заявила о намерении добиться возвращения коллегиума через обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Будапешт поддержал это намерение, пообещав содействие венгерским реформатам в Румынии в их борьбе за возвращение церковной собственности.
Венгерско-румынские противоречия берут начало с окончания Первой мировой войны и создания западными державами Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Как проигравшая в этой войне сторона, Венгрия лишилась Трансильвании, которая была передана Румынии по Трианонскому мирном договору 1920 года.
Вместе с Трансильванией в составе Румынии оказались этнические венгры, причём в уездах Харгита и Ковасна они составляют 84,6% и 73,8% населения соответственно. Венгры Трансильвании требуют сегодня от Бухареста воссоздания Венгерского автономного округа, какой существовал в социалистической Румынии в 1952-1968 гг. В 2009 г. у гипотетической венгерской автономии появились свои герб и флаг, предпринимаются попытки возродить руническое письмо, которым венгры пользовались до XI века.
В январе 2018 года между Румынией и Венгрией вспыхнул скандал из-за угрозы румынского премьера Михая Тудосе вешать рядом с венгерскими флагами в Румынии тех, кто их вывесил.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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