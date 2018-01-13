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Румынский премьер пообещал вешать венгерских автономистов в Трансильвании

13 января 2018, 21:24  •  153 • В мире
Румынский премьер-министр Михай Тудосе пригрозил трансильванским венграм, требующим автономии в составе Румынии, виселицей за вывешивание их флага. «Если их флаги будут болтаться в воздухе, рядом будут болтаться те, кто их вывесил», – заявил Тудосе.
Хотя МИД Венгрии назвал высказывания Тудосе неприемлемыми и несовместимыми с «европейскими ценностями XXI века», становится очевидным, что XXI век будет как раз для Европы, в том числе для Румынии с Венгрией, периодом острых межнациональных конфликтов.
Трансильвания была передана из состава Венгрии (которая в Первую мировую войну воевала в составе Австро-Венгерской империи против стран Антанты) в состав Румынии в соответствии с Трианонским договором 1920 года. Кроме Трансильвании, Венгрия лишилась части земель, которые отошли Хорватии и Чехословакии. Этот договор отобрал у Венгрии 72% её территории, оставив 3 млн. венгров вне границ венгерского государства.
Территория Венгрии до и после Трианонского договора 1920 года
Трансильванские венгры (секеи), а это почти 700 тыс. человек, требуют у Бухареста широкой автономии. С 2009 г. у Секейского края (так трансильванские венгры называют будущую автономную область) уже есть свои герб, флаг и гимн, есть попытки возрождения старовенгерского рунического письма, сохранявшегося у секеев вплоть до XIV в.
Бухарест категорически против автономии, что существенно осложняет румыно-венгерские отношения. В заявлении правящей венгерской партии «Фидес» по поводу оскорбительного высказывания, сделанного румынским премьером (напомним: обе страны – Венгрия и Румыния – на сегодняшний день являются членами Европейского союза и блока НАТО), указывается, что публичное извинение перед венграми – это тот минимум, который требуется от Михая Тудосе.
Вспоминая недавние события в Каталонии, межнациональные трения в Бельгии, попытку Шотландии добиться независимости от Великобритании и выход самой Великобритании из ЕС, можно ещё раз убедиться, что Европа довольно быстро прощается с образом «тихой гавани», где все народы живут якобы в согласии и взаимоуважении.
Соб. корр. ФСК

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